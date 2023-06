Drei Passanten in Dresden-Gorbitz angegriffen – Räuber festgenommen

Dresden. In Dresden-Gorbitz haben sich Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr drei Männer geprügelt. Ein Passant filmte das Geschehen am Amalie-Dietrich-Platz, was den Männern offenbar nicht sonderlich gefiel. Sie attackierten unvermittelt den Filmenden, erst mit einer Flasche, danach mit Fäusten. Außerdem stahlen sie sein Telefon.

Ein Pärchen griff ein. Doch auch hier zeigten sich die Täter unbeeindruckt. Sie schlugen auch auf die 32-jährige Frau und den 25-jährigen Mann ein. Beide wurden leicht verletzt. Anschließend flohen die Täter.

Einer der Tatverdächtigen, ein 31-jähriger Ägypter, kam wenig später zum Amalie-Dietrich-Platz zurück. Dort wurde er bereits von Polizisten erwartet. Seiner Tagesverfassung getreu beleidigte der Mann erst die Beamten, leistete dann Widerstand und bespuckte sie auch noch.

Die Dresdner Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Raubes, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

DNN