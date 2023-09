﻿Geliefert wie bestellt: Der Schillinghof in Dresden

Dresden. Investoren versprechen gerne das Blaue vom Himmel, wenn sie ein Neubauprojekt vorstellen. Moderne Architektur, grüne Innenhöfe, Nachhaltigkeit. Die Realität ist dann manchmal anders: Triste Gebäude mit einem kleinen Alibi-Spielplatz, Dutzendware von der Stange. Vor vier Jahren stellte die Immobilienwert Sachsen AG ihr Projekt „Schillinghof“ in Löbtau vor. Was ist daraus geworden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Seniorenwohnanlage sollte entstehen

Eine Seniorenwohnanlage sollte entstehen in Sichtweite der Zentralhaltestelle Kesseldorfer Straße auf einem Grundstück zwischen Gröbelstraße und Reisewitzer Straße, mit ganz vielen Freiflächen und Gemeinschaftsräumen, ein Ort, an dem sich ältere Menschen nicht einsam fühlen, sondern gemeinsam Kochen, Einkaufen oder auch den Abend vor dem Fernseher verbringen können.

Im Teich schwimmen Fische

„Wir sind voll vermietet“, sagt Projektleiterin Nicole Thiessen von der Immobilienwert Sachsen AG. Die 61 Wohnungen waren im Frühjahr 2022 fertig, die Außenanlagen im September. Die bunten Visualisierungen sind Realität geworden, im Teich im Innenhof schwimmen Fische, unter den vielen Sitzgelegenheiten liegt Holz für die Feuerschale. „Das monatliche Grillfest mit dem Hausmeister ist ein fester Termin“, sagt Maria Trautmann, die sich am Tresen um die Belange der Mieter kümmert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für die Belange der Mieter im Einsatz: Maria Trautmann am Tresen. © Quelle: Thomas Baumann Hartwig

Das Konzept „Seniorengerechtes Wohnen“ ist nicht ganz aufgegangen. „Wir hatten die Generation Ü 55 anvisiert, aber unter den Mietern sind auch viele jüngere Menschen“, sagt die Projektleiterin. Die Altersstruktur reicht von 25 bis 90 Jahren, es ist ein Mehrgenerationen-Quartier geworden. „Das hat uns selbst etwas überrascht. Aber das Zusammenleben funktioniert“, sagt Trautmann.

Teeküchen auf jeder Etage

Der große Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss werde rege genutzt, für Geburtstagsfeiern, aber auch von Menschen, die hier abends lieber am Laptop sitzen und arbeiten statt in ihrer Wohnung. Eine Küche mit Herd lädt zu gemeinsamen Kochabenden ein, auf jeder Etage gibt es eine Teeküche mit Kühlschrank. „Wer mal seinen Kühlschrank abtauen muss, kann seine Lebensmittel hier einlagern.“

Gemeinsam Fußballspiele schauen

Die Treppenhäuser sind keine kalten Funktionsräume, Sitzecken mit Büchertauschschränken schaffen Wohlfühlatmosphäre, die Flure sind mit Teppichböden ausgestattet. „Es gab Bedenken wegen möglicher Verschmutzungen, aber das ist bisher kein Problem. Es hallt nicht, wenn jemand durch den Flur läuft“, erklärt Trautmann. In der zweiten Etage gibt es eine TV-Ecke mit großem Bildschirm, hier verfolgen die Mieter Fußballspiele oder schauen mit ihrem privaten Netflix-Account Filme oder Serien. Gemeinsam statt einsam.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für eine Sauna ist alles vorbereitet

In der dritten Etage steht ein Billardtisch, der rege genutzt werde. Beschwerden wegen nächtlichen Lärms habe es noch nicht gegeben, so Thiessen. Wenige Meter weiter befindet sich der Fitnessraum mit einem Laufband, Hanteln und Sprossenwand. Im Keller ist alles für den Einbau einer Sauna vorgerüstet. Wenn die Eigentümer zustimmen, könnten die Mieter ihren Kreislauf stärken, am Ende eine Kostenfrage.

Wohnungen an Investoren verkauft

Der Projektentwickler hat die Wohnungen an private Investoren verkauft, die Mieter zahlen für die Annehmlichkeiten über den Mietpreis. „Wenn wir uns das Exposé anschauen und mit der Realität vergleichen, dann haben wir alles 1:1 umgesetzt“, konstatiert Thiessen. Trautmann steht an zwei Tagen für insgesamt zehn Stunden für die Anliegen der Mieter zur Verfügung, der Hausmeister kümmert sich um Grünanlagen und Reparaturen in den Wohnungen.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie behauptet sich der Projektentwickler in Krisenzeiten am Markt? „Wir suchen uns Nischen“, sagt Thiessen, „sind in der Projektentwicklung tätig und befassen uns mit Tiefengeothermie.“ Ein Zukunftsfeld in der Energiewende. Die Ausführung von Bauvorhaben allerdings, die hat das Unternehmen aussetzen müssen. Selbst die Großen der Branche wie Vonovia können unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nicht bauen. „Wir müssen da auch eine Pause einlegen“, sagt Thiessen.

DNN