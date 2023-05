﻿Museum auf 22 Quadratmetern: Mehr Förderung für das Dresdner Schillerhäuschen

Dresden. Eine „Ode an die Freude“ stimmen die städtischen Museen und der Verein „Schiller & Körner in Dresden e.V.“ nicht gerade an, wenn sie an das Schillerhäuschen denken. Gemeinsam wollen sie mehr Besucher in das gerade mal 22 Quadratmeter kleine Museum an der Schillerstraße locken, gemeinsam wollen sie das umfangreiche Programm, das der Verein ehrenamtlich auf die Beine stellt, stärker bewerben, und gemeinsam wollen sie langfristig eine Neukonzeption der Ausstellung auf den Weg bringen.

Die Ode an die Freude entstand in Dresden

Kurzfristig stehen ganz andere Dinge an: Zum Beispiel muss dringend die Info-Tafel am Häuschen erneuert werden. Dort stehen noch ein veraltete Telefonnummer und mittlerweile nicht mehr aktuelle Öffnungszeiten – zu besichtigen ist die Schiller-Stätte nämlich seit einiger Zeit an Wochenenden und Feiertagen von Ostern bis zum Reformationstag Ende Oktober, und Telefon sollte die Service-Nummer 0351 4887272 der Museen der Stadt sein.

Für solche aktuell anstehenden Aufgaben, für eine bessere Bewerbung von Veranstaltungen und den Druck des Jahresprogramms bewilligte der Stadtbezirksbeirat Loschwitz jetzt einstimmig 2000 Euro. Eindringlich hatte die „Schiller & Körner“-Vereinsvorsitzende Sylvia Günther, ehemals selbst Stadtbezirksamtsleiterin dort für die Förderung geworben, die Arbeit der Ehrenamtlichen im und außerhalb des Vereins für die Schiller-Stätte und das Wirken des Dichters während seiner zwei Jahre ein Dresden gewürdigt, das – deshalb der Vereinsname – ohne seinen Freund und Gönner Christian Gottfried Körner so nicht möglich gewesen wäre.

Auch seine Ode „An die Freude“ schrieb Schiller übrigens in Dresden. Und auch mit ihr will sich der Verein in diesem Jahr besonders beschäftigen. Nicht nur mit dem „Welt-Hit“ durch Beethovens berühmt gewordene Vertonung in der 9. Sinfonie, sondern auch mit dem Text und Änderungen, die Schiller selbst im Laufe seines Lebens vornahm.

