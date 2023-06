Schildbürgerstreich mit den Haltestellenschildern der DVB

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

mal ganz ehrlich: Wie oft sind Sie schon an einer Dresdner Bus- oder Straßenbahnhaltestelle vorbeigelaufen, weil Sie diese als solche nicht erkannt haben? Ach was, noch nie? Kann nicht wahr sein! Das große grüne H auf gelbem Grund mit grünem Kreis drumherum ist doch gut zu erkennen, meinen Sie? Auch für Radfahrer und Autofahrer? Ganz sicher?

Die Haltestelle Am Zwingerteich hat bereits ein neues Schild erhalten. Bis Ende 2024 werden überall in und um Dresden die Stelen das gelb-grüne Haltestellensymbol auf weißem Untergrund zeigen. © Quelle: Anja Schneider

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) meint, hier eine Gefahrenquelle identifiziert zu haben und hat angeordnet, dass das H bis Ende 2024 auf weißem Grund prangen muss. Die Verkehrsbetriebe müssen in Dresden nun 2000 Haltestellenschilder austauschen. Kosten: rund 300.000 Euro. Wir haben es ja - oder haben wir sie nicht mehr alle? Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es ist schade, dass das Erscheinungsbild Polizist in Uniform bei Einzelnen Irritationen auslöst. Sven Fischer Leiter des Polizeireviers Nord in der Dresdner Neustadt im Gespräch über Einsätze am "Assi-Eck"

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Polizisten am „Assi-Eck“ – ein gewohnter Anblick während der Wochenenden im Sommer. © Quelle: Anja Schneider

Wie ist die Situation am „Assi-Eck“ aus Sicht der Polizei?

Das „Assi-Eck“ in der Dresdner Neustadt ist in den Sommermonaten Anlaufpunkt für Hunderte Besucher wie Bewohner des Szeneviertels. Mittendrin sind Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei und der Wache Nord. Wir haben mit Revierleiter Sven Fischer über die belebte Kreuzung gesprochen. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Die Skyline von New York war am 8. Juni 2023 in dichten Rauch gehüllt, der aus Kanada in die Millionenmetropole zog. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Rauch von Waldbränden in Kanada zieht nach Europa: apokalyptische Bilder wie in New York?

Seit Wochen lodern in Kanada Waldbrände auf einer riesigen Fläche. Seit Sonntag ist die kanadische Millionenmetropole Montreal die Stadt mit der weltweit schlechtesten Luftqualität. Nun zieht der Rauch auch nach Europa. Was hat das für Auswirkungen? Jetzt lesen

Termine des Tages

13 Uhr - Glückwünsche für den 100.000 Deutschlandticket-Kunden in der Region - Seit seinem Start Anfang Mai ist das Deutschlandticket ein voller Erfolg: Innerhalb kürzester Zeit wurden auch in der Region des Verkehrsverbundes Oberelbe und bei der Dresdner Verkehrsbetriebe AG Zehntausende Tickets verkauft. Heute am frühen Nachmittag wird der 100.000 Kunde erwartet

16 bis 18 Uhr - Bürgersprechstunde beim Baubürgermeister - Der Beigeordnete für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Stephan Kühn (Grüne) lädt heute zur Bürgersprechstunde in sein Büro im WTC. Anmeldungen per E-Mail an geschaeftsbereich-stadtentwicklung@dresden.de oder telefonisch unter 0351 488 42 42. Ort: World Trade Center, 8. Etage, Zimmer 8365, Freiberger Straße 39, 01067 Dresden

Wer heute wichtig wird

Ein Siebenschläfer läuft durchs Bild. © Quelle: picture alliance / dpa/Archivbild

„Das Wetter am Siebenschläfertag sieben Wochen bleiben mag.“ So oder ähnlich lauten alte Bauernregeln, nach denen der heutige sogenannte Siebenschläfertag entscheidet, wie der Sommer wird.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Eine der ersten Aktionen des Parlementskreis Hund: Die Gruppe besuchte Mitte Juni die hundefreundlichen Geschäftsräume des Unternehmens Contorion/Stier. © Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

... das Hundeverbot im Bundestag

Hunde sind im Bundestag per Hausordnung streng verboten. Eine Gruppe von rund 80 Abgeordneten will das ändern: Sie wollen ihren Vierbeiner zumindest mit ins Büro nehmen dürfen. Fälle aus der Vergangenheit zeigen: Das dürfte ein schwieriges Unterfangen werden. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

Haben Sie unseren Newsletter schon abonniert und kennen Sie die weiteren aus unserem Netzwerk? Hier informieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

E-Paper: die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play

DNN