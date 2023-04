﻿Scheune-Sanierung: 42 Meter Zaun für legales Graffiti freigegeben

Seit Ende 2022 wird die Kultureinrichtung Scheune in der Neustadt saniert. Dabei fielen historisch gewachsene Graffitiflächen weg, die Szene beschwerte sich. Jetzt hat die Stadt für Ersatz gesorgt.

An den Seitenwänden zu „Katy´s Garage“ wurde schon im vergangenen Jahrhundert gesprüht. Während der Bauzeit müssen sich Sprayer mit dem Bauzaun begnügen.

Dresden. An der Kultureinrichtung Scheune auf der Alaunstraße sind neue legale Graffitiflächen freigegeben. Im Zuge der Sanierung des Kulturhauses seit Ende 2022 fielen einige Quadratmeter der frei besprühbaren Fläche weg, die Szene äußerte Kritik.

42 Meter Zaun

Die Landeshauptstadt, selbst Bauherr der Sanierungsarbeiten, kam nach eigenen Angaben mit dem Stadtbezirksamt Neustadt sowie Szenevertretern über alternative Flächen ins Gespräch. Dabei äußerten die Experten, dass sie lange und hohe Flächen bräuchten. Das Ergebnis: ein 42 Meter langer Bauzaun mit Verkleidung. Künftig soll noch das Trafohäuschen an der Seite der Louisenstraße für den Bauzeitraum zum Sprayen freigegeben werden, der Zeitpunkt ist noch unklar.

„Von Beginn an war es unser Ziel, zu dieser Baustelle und den damit verbundenen sensiblen Einschränkungen in der Dresdner Neustadt offen zu kommunizieren und stets mit Nutzern und Anwohnern im Gespräch zu bleiben“, sagt Baubürgermeister Stephan Kühn am Donnerstag. Man freue sich über die Zusammenarbeit mit dem Neustadt-Amt und dem eingetragenen Verein „SPIKE Dresden“.

Begrüßenswerte Entwicklung im Umgang mit Graffiti

Ellen Demnitz-Schmidt, die Vorstandsvorsitzende des Spike-Vereins, zeigte sich im Oktober vergangenen Jahres noch enttäuscht von den Prozessen, die in Dresden zum Thema Graffiti ablaufen. Jetzt bewertet sie die Entwicklungen deutlich positiver: „In Übereinkunft mit der Landeshauptstadt Dresden ist es gelungen, Flächen als Legal Plains freizugeben oder sogar zu schaffen. Das ist erfreulich und ein Schritt in die richtige Richtung.“ Die Einbindung des Vereins wie anderer Szenekundiger findet Demnitz-Schmidt begrüßenswert.

Als „kreative Ausdrucksform junger Menschen“, die gleichwertig mit anderen Kunstformen sei, hebt Stadtbezirksamtsleiter André Barth, Graffiti hervor. Dennoch würden Sprüher „oft unbedacht geltendes Recht für nicht sehr wichtig nehmen“, schiebt Barth nach. „Deshalb war es uns im Stadtbezirksrat wichtig, dass offizielle Flächen für diese Kunst entstehen und wir haben dies mit finanziellen Mitteln gefördert.“