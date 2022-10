﻿Das tapfere Aufschneiderlein: So lief die Premiere von „Baron Münchhausen“

Rainald Grebes Inszenierung „Baron Münchhausen“ feierte Premiere im Schauspielhaus Dresden. Das Ensemble begeisterte im Dialog ebenso wie sängerisch und beim Ritt auf der Kanonenkugel.

Dresden. Wer sich an den Abgrund der Wahrheit traut und die Geschichte von Lüge und Hochstapelei durchforstet, stößt zwangsläufig irgendwann auf die Diagnose vom „Goldenen Zeitalter des Flunkerns“. Je nach Gelehrtenmeinung hat es sich kurz vor, während oder direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, in den bräsigen 1950ern oder den koksgeschwängerten 1980ern, im Nachwendezeitalter oder in der Ära der sozialen Medien, in Phasen des historischen Umbruchs oder eben in Phasen der relativen Saturiertheit zugetragen. Mit anderen Worten: Lüge und Übertreibung haben eigentlich immer Konjunktur. Davon legt die aktuelle „Fake“-Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum ebenso Zeugnis ab wie der Münchhausen-Abend, der nach mehreren Verschiebungen nun seine umjubelte Premiere am Staatsschauspiel Dresden feierte.

Einige seiner Gedanken zum Thema konnte sich Regisseur Rainald Grebe zwischenzeitlich in seinem Münchhausen-Konzert von der Seele singen, Überschneidungen mit dem gemeinsam mit Dramaturgin Kerstin Behrens und zahlreichen weiteren bewährten Mitspielern ausgeheckten „Baron Münchhausen“ gibt es eigentlich kaum. Wie schon bei seinen vorherigen Dresdner Inszenierungen, dem „Circus Sarrasani“ und der mit „Einmeterfünfzig“ überschriebenen Wiederannäherung ans Theater im Zeitalter des rigiden Hygienekonzepts, entscheidet sich Grebe fürs Format der quietschbunten und quicklebendigen Revue, in der schnelle Kostümwechsel, Gesangseinlagen, kabarettistische Vignetten und zahlreiche Medienwechsel an der Tagesordnung sind.