﻿Schauspieler Hendrik Duryn lockt in Sachsens Burgen und Schlösser

Dresden/Weesenstein. „Als Corona kam und vieles geschlossen bleiben musste, haben wir ganz schnell versucht, online was auf die Beine zu stellen. Das war an manchen Stellen noch ein bisschen hausbacken“, gibt Christian Striefler, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH zu. Doch jetzt will man Nägel mit Köpfen machen und die Digitalisierung weiter vorantreiben.

Kurzweilige Video-Clips

Das Schlösserland hat Schauspieler Hendrik Duryn und Dirk Leiber von der Museum Virtuell GmbH engagiert, um kurzweilige Video-Clips über Sachsens Schlösser und Burgen zu drehen. Diese ergänzen virtuelle 360-Grad-Rundgänge. Mit Hilfe dieser kann man von sonst wo auf der Welt einen Blick in Sachsens Schlösser und Burgen werfen, ohne physisch anwesend zu sein.

Hendrik Duryn auf Weesenstein. © Quelle: Jürgen Männel/jmfoto

Dieses digitale Angebot solle einen Besuch vor Ort allerdings nicht obsolet, sondern eher Lust auf mehr machen und die Menschen animieren, selbst vor Ort auf Entdeckungsreise zu gehen, so Schlösserchef Christian Striefler. Er will mit den Videoclips vor allem die Schlösser und Burgen im ländlichen Raum mehr in den Blickpunkt rücken. Viele von ihnen seien nicht so bekannt. Mit ihnen seien aber trotzdem unglaubliche Geschichten verbunden, die einen Besuch lohnen.

Persönlicher Blickwinkel von Hendrik Duryn

Hendrik Duryn war in 15 dieser Schlösser und Burgen unterwegs, hat mit den Museologen vor Ort gesprochen und aus den Dingen, die er selbst spannend und erzählenswert fand, mit Dirk Leiber 150 kleine Video-Clips gedreht.

Ihm sei es nicht darum gegangen, einfach alte Geschichten zu erzählen, sondern die Orte mal aus einer anderen Perspektive zu sehen und die Führungen so zu gestalten, wie er sich das als Kind gewünscht hätte, so Duryn. Er übernahm im Zweier-Produktionsteam nicht nur die Rolle des Schauspielers, sondern schrieb auch die Texte, arbeitete als Regisseur und Cutter mit.

Start mit Weesenstein, Rochlitz und Mildenstein

Die virtuellen Rundgänge werden nach und nach freigeschaltet, auf der Seite von Museum virtuell veröffentlicht, aber über die Startseiten der einzelnen Schlösser und Burgen verlinkt. Start ist mit Schloss Weesenstein, Schloss Rochlitz und Burg Mildenstein. Bis Anfang nächsten Jahres sollen alle online sein.

Rabatt bei Schlösserlandkarte

"750 Minuten Geschichten zum Zuhören und Staunen" seien entstanden, wirbt das Schlösserland. 109 000 Euro sind dafür geflossen, die zum überwiegenden Teil die Sächsische Lotto GmbH übernommen hat. Denn diese und die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten arbeiten seit über einem Jahr in Sachen Marketing zusammen. Im Zuge dieser Kooperation werde jetzt die digitale Schlösserlandkarte noch bis zum 20. Dezember 2022 mit 25 Prozent Rabatt angeboten. Man zahlt also 36 statt 48 Euro.