﻿Schanze, Connewitz, Neustadt: Was linke Viertel eint und unterscheidet

DNN-Interview

Der Wohnungsmarkt in Dresden ist völlig aus den Fugen

Kein Neubau, aber massenhafter Zuzug von Flüchtlingen. Riesiger Bedarf an preiswertem Wohnraum, aber keine Mieter für Sozialwohnungen. Wie passt das zusammen? Und was macht das mit dem Wohnungsmarkt in Dresden? Ein Interview mit Dresdens Sozialbürgermeisterin.