﻿Schanze, Connewitz, Dresdner Neustadt: Was linke Viertel eint und unterscheidet

Dresden. Am Anfang stand eine existenzielle Frage: „Wohin gehe ich, wenn ich ein Bier trinken will?“ Für den Historiker Nils Franke, seit jeher Anhänger von links-grünen Ideen, war das früher nicht so einfach. Seine Jugend verbrachte er in Rosenheim. An der Spitze des Freistaats Bayern thronte damals unangefochten Franz-Josef Strauß, ein CSU-Ministerpräsident, der wie ein König verehrt wurde. Wo dessen Verehrer Bier tranken, wollten Nils Franke und seine Freunde aber nicht einkehren, also blieb ihnen nur die Theaterschenke, eines der wenigen linken Lokale in einer sonst durch und durch konservativen Stadt.

Als Franke später nach Leipzig kam, war er fasziniert, denn in Connewitz fand er nicht nur vereinzelte Fluchtpunkte für Linke. Sondern ein ganzes Viertel. Das Staunen darüber führte ihn schließlich zu einer Studie – und zuletzt auch in die Dresdner Chemiefabrik, wo Franke, heute Lehrbeauftragter der Universität Leipzig, seine neue Arbeit vorgestellt hat. Titel: „Die Genese politisch linker Stadtquartiere im Vergleich“.

Abrisspläne führten zu einer Spirale der Verwahrlosung

Warum gibt es Connewitz in Leipzig, die Schanze in Hamburg, „Das Viertel“ in Bremen und die Äußere Neustadt in Dresden? Und warum gibt solche Quartiere nicht in Bonn, München oder Schwerin? Antworten auf diese Fragen fanden Franke und sein Auftraggeber, das Dresdner Bildungsinstitut B 3, zum einen in der Geschichte und in Statistiken. Zum anderen führten sie Interviews mit Experten und Zeitzeugen. Das überraschende Ergebnis: Die vier Quartiere haben sich, trotz aller Unterschiede, nach dem gleichen Muster entwickelt.

Leerstand und Verfall – so sah es 1990 in der Sebnitzer Straße aus. © Quelle: Angelika Schuster

Franke zufolge lief das so: In Hamburg, Leipzig, Bremen und Dresden existierten in den 1980er-Jahren Gebiete, in denen Altbauten dominierten. Und diese Gebiete sollten in allen vier Städten abgerissen werden. Nachdem die Stadtverwaltungen ihre Abrisspläne publik gemacht hatten, entfaltete sich eine Dynamik, die Franke „Verwahrlosungsspirale“ nennt: Die Inhaber der Immobilien hörten auf zu investieren, die Qualität der Wohnungen sank, der Leerstand nahm zu. So wurden die Viertel attraktiv für Künstler, Studenten und Alternative, die sich den Raum – oft illegalerweise – aneigneten.

Die Scheune als ein Zentrum der linken Szene

Die Altbausubstanz war Franke zufolge auch deshalb so wichtig, weil sich in so einem Haus schnell mal eine Wand einreißen lässt, in einem Neubau eher nicht. Altbauten waren also auch Räume, in denen sich Menschen kreativ austoben konnten.

Hinzu kam, dass sich die Anwohner der Viertel politisch organisierten. Einen stabilisierenden Effekt hatten Zentren, in denen sich die Szene treffen konnte. Das Werk 2 in Leipzig verstand sich demnach sogar als Vertreter der linken Szene und als Ansprechpartner für Behörden. In Dresden galt zum Beispiel die Scheune als Anlaufpunkt.

Mitglieder der Band „Paranoia“ in Dresden 1983. © Quelle: Drachenkind/Archiv Heldenstadt Anders e.V.

Eine wichtige Rolle spielten laut Franke auch die politischen Verhältnisse in den Rathäusern. In Bremen, Hamburg und Leipzig hatte lange Zeit die SPD das Sagen. Es herrschte eine gewisse Toleranz gegenüber der Raumaneignung im linken Milieu. „Ich bin mir absolut sicher, dass das in München damals nicht möglich gewesen wäre“, sagt Franke. Seiner Einschätzung nach wären bayrische Polizisten in die besetzten Häuser gestürmt und hätten, bewaffnet mit Schlagstöcken, kurzen Prozess gemacht.

Die Äußere Neustadt in Dresden sticht hier als Ausnahme heraus. Für die Forscher war bemerkenswert, dass sich das linke Viertel trotz einer CDU-Stadtregierung in Dresden entwickeln konnte. Wie war das möglich? „Diese Frage hat uns sehr umgetrieben“, erzählt Franke.

Eine Teilantwort erhielten sie von einem Mitarbeiter des Stadtplanungsamts: Als westdeutsche Investoren Anfang der 90er nach renditeträchtigen Objekten in der Neustadt suchten, seien ihre Interessen abgewehrt worden. Aber nicht von den Bewohnern des Viertels. Sondern wegen unsicherer Rechtsverhältnisse und einer im Aufbau befindlichen Stadtregierung. „Als absehbar war, dass sich diese Probleme lösen würden, entwickelte sich dagegen vor Ort ein politisch linker Widerstand, der in Teilen auch militante Mittel nicht scheute“, heißt es in der Studie.

Äußere Neustadt – nur noch eine Konsum- und Partyzone?

In der Chemiefabrik blieben Frankes Thesen nicht unwidersprochen. Einer der Gäste wies darauf hin, dass die Verwahrlosung von Gebäuden auch in vielen anderen Kommunen Sachsen zu beobachten war. Linke Viertel hätten sich dort aber nicht gebildet. Darüber hinaus wurde ein Einwand laut, den Franke in ähnlicher Form auch in den Hamburger, Leipziger und Bremer Quartieren schon oft gehört hat: Die Neustadt sei heute längst nicht mehr das, was sie mal war. Einst geprägt von Subkulturen und alternativen Lebensentwürfen, habe sich das Viertel mehr und mehr in eine Konsum- und Partyzone verwandelt.

Franke ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Äußere Neustadt ein besonderes Flair hat, vergleichbar mit dem in Connewitz oder auf der Schanze. Aber das Thema ist für ihn nicht abgeschlossen. Anregungen wie die aus der Chemiefabrik dürften seine Forschung voranbringen. Falls er und seine Kolleginnen genug Geld auftreiben können, wollen sie weitere Städte wie Freiburg oder Frankfurt am Main untersuchen. Und Berlin. Da lässt sich bekanntlich auch gut Bier trinken.

