Schaffner werden bei der Parkeisenbahn

Saisonbeginn bei der Dresdner Parkeisenbahn: Keine Nachwuchssorgen

Die Dresdner Parkeisenbahn gehört zu den ältesten ihrer Art in Deutschland. Um den Betrieb kümmern sich Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit. Die Faszination hält auch im digitalen Zeitalter an – dafür mangelt es an anderer Stelle.