Seit Anfang des Monats gilt in Sachsen eine neue Coronaschutzverordnung. Damit haben sich auch die Test- und Maskenvorschriften in Dresdner Krankenhäusern geändert.

In Sachsens Krankenhäusern gilt wieder die FFP2-Maskenpflicht (Symbolbild).

Schärfere Corona-Maßnahmen in Dresdner Krankenhäusern

Dresden. Seit Anfang Oktober gilt in Sachsen eine neue Corona-Schutz-Verordnung, die unter anderem die Schutzmaßnahmen in den lokalen Krankenhäusern verschärft. Bisher galt lediglich die Empfehlung zum Tragen einer FFP2-Maske bei direktem Kontakt zu geschwächten Menschen. Nun wird das zur Pflicht in den sächsischen Krankenhäusern. Genauso wie das Vorlegen eines tagesaktuellen Testnachweises, unabhängig vom Impfstatus.

Die Dresdner Krankenhäuser sind sich einig, die neuen Regeln zum Schutz der Patienten, des Personals und der Besucher geschlossen und gewissenhaft umzusetzen. „Wir sind mehr denn je auf das Verständnis und Engagement aller angewiesen“, betont Prof. Michael Albrecht, der medizinische Vorstand des Universitätsklinikums Dresden.

Zwar würden durch die neuen Virusvarianten weniger schwere Verläufe erwartet, trotzdem gelte es, eine Überlastung der Krankenhäuser durch erkrankte Mitarbeiter auszuschließen. Deshalb und zum Schutz aller appellieren die Krankenhäuser an die Bürger, sich ebenfalls an die neuen geltenden Regeln zu halten.

