Auf der A17 hat es am Dienstagabend zwischen Dresden-Südvorstadt und Gorbitz einen LKW aus der Bahn geschleudert. Auf der auf der gegenüberliegenden Fahrbahn krachte es dann auch.

Dresden. Am Dienstagabend ist es auf der A17 zwischen der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt und dem Coschützer Tunnel zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Sattelzug war an der Kaitzbachbrücke ins Schleudern geraten. Der mit Kirschen beladene LKW durchbrach die Mittelleitplanke und blieb an der Brückenkante hängen.