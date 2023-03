Sanierung von Wohngebietsstraßen in Dresden nimmt Fahrt auf

Dresden will bei der Sanierung des Straßennetzes in Wohngebieten vorankommen. Noch in diesem Jahr soll mit der Instandsetzung von fünf Straßen, verteilt im gesamten Stadtgebiet begonnen werden.

Dresden. Die Stadtverwaltung möchte bei der Sanierung des Wohngebietsstraßennetzes und weiterer Nebenstraßen abseits des Hauptverkehrsnetzes vorankommen. Bereits mit dem Doppelhaushalt 2021/22 hatte der Stadtrat ein Paket mit sechs Maßnahmen im Wert von insgesamt fünf Millionen Euro beschlossen. Wie die Stadt mitteilte, liefen die Planungen seitdem auf Hochtouren, so dass in diesem Jahr die Sanierungen von fünf Straßen beginnen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf einer Strecke von 270 Metern soll ab Oktober die Fahrbahndecke der Arnoldstraße in der Johannstadt ausgetauscht werden. Ebenfalls ab Oktober werden die Dorfhainer Straße in Kleinpestitz sowie abschnittsweise der Gehweg auf einer Strecke von 470 Metern instandgesetzt. Weiterhin ist ab Herbst die Sanierung der Döbelner Straße in Trachenberge von der Hans-Sachs-Straße bis Trachenberger Straße geplant. Ab Juli wird weiter der Durchlass über den Roten Graben im Zuge der Kirchstraße in Langebrück saniert und bis Ende Mai soll die Baustelle auf der Riesaer Straße in Pieschen beendet werden.

Stadt setzt vermehrt auf klimafreundliche Bauweisen

Im vergangenen Jahr beschloss der Stadtrat zudem mit dem Doppelhaushalt 2023/24 ein weiteres Maßnahmenpaket in Höhe von 12,5 Millionen Euro. Für 18 dieser Bauprojekte beginnen noch in diesem Jahr die Planungen. Laut Angaben der Stadt fließen in die Vorbereitungen der Bauvorhaben auch immer mehr die Aspekte des Klimaschutzes ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

So achtet die Stadt vermehrt darauf, bei Bauvorhaben in Bereichen, in denen sich im Sommer viel Wärme staut, zur Verbesserung des Stadtklimas beizutragen. So sollen beispielweise bei der geplanten Sanierung der Katharinenstraße im kommenden Jahr neue Bäume gepflanzt werden, um für mehr Schatten in der Stadt zu sorgen und CO2 zu binden.

Weitere Informationen zu klimafreundlichen Bauweisen und -stoffen im Internet: dresden.de/umweltschonender-strassenbau