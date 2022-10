﻿Sanierung Loschwitzer Straße: Dresden will zunächst nur die „kleine Lösung“

Die Loschwitzer Straße wird 2023 in einem Abschnitt im Bestand saniert, statt komplett und grundhaft ausgebaut. Diese „kleine Lösung“ ist nicht das, was sich der Stadtbezirksbeirat vorgestellt hat.

Dresden. Die Loschwitzer Straße in Blasewitz braucht dringend eine Sanierung. Das ist seit langem unstrittig zwischen den dortigen Bezirksbeiräten und dem zuständigen Bürgermeister. Doch wie sollte das geschehen – das ist mindestens ebenso lange schon Streitthema. Nun wurden die Maßnahmen vorgestellt, die ab Mai 2023 geplant sind. Anlass war eine Anfrage von Grünen-Beirätin Carola Küfner zum barrierefreien Ausbau der Haltestelle Prellerstraße.

Die wird es erstmal nicht geben. Ebenso wenig die Erweiterung des Abstands zwischen den Gleisen, die nötig wäre, damit die zukünftigen größeren Straßenbahnen auf der Strecke fahren können. Dafür wäre „ein komplexer Ausbau“ nötig, der ein Genehmigungsverfahren voraussetzt – damit hätte man den vorgesehenen Zeitplan nicht halten können. Stattdessen soll es nun erstmal von Augsburger Straße bis Schillerplatz – aus Sicht der Stadtbezirksbeiräte „nur“ – eine Sanierung im Bestand geben.

Stadtbezirksbeirat unzufrieden mit der „kleinen Lösung“

Dabei sollen unter anderem die Fahrbahndecke getauscht, Radfahrstreifen markiert, bereichsweise Gehwege instandgesetzt, die Straßenentwässerung ertüchtigt und Langsamfahrtstellen der Verkehrsbetriebe, die dort mit den Linien 6 und 12 unterwegs sind, instandgesetzt werden. Im Haushaltsentwurf seien dafür 2,5 Millionen Euro eingeplant.

Diese „kleine Lösung“ sei nicht das, was der Stadtbezirksbeirat (SBR) bevorzugt, erklärte Carsten Biesok (FDP) gegenüber DNN. Außerdem kritisierten die Beiräte, dass ihnen sozusagen nur noch die abgeschlossene Prüfung präsentiert worden sei. Sie wollen stärker einbezogen werden. Deshalb soll der für Verkehr zuständige Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) die Lage noch einmal vortragen, beschlossen die Beiräte einstimmig. Das könnte in der Sitzung am 7. Dezember geschehen.

Das Presseamt der Stadt wies in dem Zusammanhang gegenüber DNN darauf hin, dass Kühn die Baumaßnahme in Varianten bereits im SBR vorgestellt und dabei auch zugesagt habe, das Planungsergebnis noch einmal vorzutragen, was nun geschehe. Zudem verhinderten die nun geplanten Reparaturen nicht die grundhafte Sanierung. Ein "Vergabeverfahren für die komplexen Sanierungsleistungen" solle starten. Allzu lange werden die Blasewitzer Stadtbezirksbeiräte darauf nicht warten wollen.