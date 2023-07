Die Scheune an der Alaunstraße wird fleißig saniert, derzeit noch rückgebaut. Was besonders bei den Arbeiten ist und ob der Zeitplan steht, erzählt der Bauleiter den DNN auf der Baustelle. Mit Bildergalerie.

Dresden. „Wo ist denn das Dach hin?“, fragen sich dieser Tage Passanten, die entlang der Alaunstraße den Scheunevorplatz streifen. Hinter mit Graffiti bemalten Bauwänden sind die Rückbauarbeiten an der ehemaligen und künftigen Kultureinrichtung Scheune in vollem Gange. Der Bauleiter Magnus Neumann gewährt den DNN einen exklusiven Einblick in die Baustelle und erklärt, wie weit der Stand der Arbeiten ist und was den Bauleuten bisher Probleme bereitete.