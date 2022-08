Das Blaue Wunder in Dresden muss saniert werden. Aussagen über die Kosten und die Dauer der Arbeiten wären laut Stadtverwaltung derzeit aber reine Spekulation.

Dresden. Eine Bauzeit bis 2030, Kosten in Höhe von 96 bis 126 Millionen Euro – davon ging die Stadt aus, als sie Ende Februar die Sanierung des Blauen Wunders in Angriff nahm. Als die Planungen für die Erneuerung des Korrosionsschutzes und den Austausch von Stahlbauteilen begannen, waren dafür – Stand 2019 – gerade mal 27 Millionen Euro und eine Bauzeit von fünf Jahren vorgesehen. Mittlerweile ist die Lage noch komplizierter: Fördermittel blieben aus (DNN berichteten), die Maßnahmen mussten gestückelt werden, die Baupreise ziehen an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An diesem Sonnabend geht die vierwöchige Vollsperrung der Brücke zu Ende, 2,73 Millionen Euro waren in dieser Zeit für die vorgesehenen Bauarbeiten angesetzt. Ein Ende der kompletten Sanierung und die Gesamtkosten für die Brücke kann die Stadt nach eigener Aussage nicht mehr absehen. Bislang habe nur "ein kleiner Teil Korrosionsschutz im Mittelteil sowie der Austausch von Schwingungsbremsen an den Pylonen" vergeben werden können.

Rasant steigende Baupreise

Der Rest des Korrosionsschutzes sei „ohne Fördermittel derzeit nicht realisierbar“, teilte das Presseamt auf DNN-Anfrage mit. „Infolge der zeitlichen Verschiebung“ entstünden schon rein rechnerisch Kostensteigerungen „als Folge der derzeit rasant steigenden Baupreise“. Aussagen über Kosten und Realisierungszeiträume seien deshalb „aufgrund der fehlenden Finanzierung derzeit reine Spekulation“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von hp