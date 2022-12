﻿Sanierung am Dorfplatz Weißer Hirsch: Ein Umzug kommt selten allein

Die Sanierung der Häuser im Zentrum vom Weißen Hirsch ist langwieriger als gedacht. Jetzt gibt es wieder Termine, wann Geschäfte in ihre zukünftigen Räume (zurück)können – und neue Pläne, und einen neuen Laden.

Dresden. Zwei wuchtige, mannsgroße Filmprojektoren erinnerten im Haus der Parklichtspiele auf dem Weißen Hirsch lange an die Kino-Tradition des Hauses. Bald wird es noch einer sein. Er steht dann in der Foto-Abteilung des dm-Drogeriemarktes, der dort im nächsten Jahr eröffnet. Das ist der Plan – und er ist Teil der zahlreichen Hin- und Her- und Umzüge, die die aufwendigen Sanierungen in Häusern rund um das Stadtteilzentrum dort nötig machen.