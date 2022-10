﻿Wenn die Zwillingsschwester stirbt – Dresdner Kinderpalliativzentrum unterstützt Familie aus Bischofswerda

DNN-Aktion „Dresdner helfen Dresdnern“

Wer Dresdnern in schwierigen Situationen helfen möchte, kann sich noch bis Weihnachten an der Spendenaktion „Dresdner helfen Dresdnern“ beteiligen. Das gespendete Geld geht an den Verein Aufwind, der benachteiligte Kinder un­terstützt, die Dresdner Kinderhilfe und die Diakonie Stadtmission. Ein Formular zur Überweisung und alle weiteren Informationen rund um die Aktion gibt es im Internet unter dnn.de/dresdnerhelfen. Die DNN bedanken sich bei allen Spendern.