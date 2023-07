﻿Preise für Gründen und Innovation: Dresdner Firmen räumen ab

Dresden. Sachsens Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) hat am Dienstagabend auf der Sächsischen Innovationskonferenz in Dresden die Gewinner der Staatspreise für Gründen, Transfer und Innovation 2023 gekürt. Beim Sächsischen Gründerpreis und auch beim Sächsischen Staatspreis für Innovation belegten Unternehmen aus Dresden die ersten drei Plätze.

129 zugelassene Bewerbungen aus dem gesamten Freistaat seien im Wettbewerbsjahr 2023 für die drei vom sächsischen Wirtschaftsministerium (SMWA) ausgelobten, mit insgesamt bis zu 130 000 Euro dotierten Staatspreise eingegangen, teilte das sächsische Wirtschaftsministerium mit. Mehr als 150 Expertinnen und Experten der Fachjurys hätten die besten Konzepte ausgewählt.

PowerOn: Roboter mit Fingerspitzengefühl

Der Sächsische Gründerpreis geht in diesem Jahr an die PowerOn GmbH aus Dresden. Mit Robotertechnik, die von der Biologie inspiriert ist, verleiht das 2020 gegründete Unternehmen Robotern Fingerspitzengefühl. Tastsinn, künstliche Muskeln und Reflexe sollen die Barriere zwischen Mensch und Roboter überwinden und auch die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sicherer machen. Das erste Produkt ist eine taktile Fingerspitze für Robotergreifer („TouchDetect“), die erkennt, wie und was gegriffen wird.

PowerOn Dresden gehört zur PowerOn Ltd. in Auckland (Neuseeland), die der Dresdner TU-Forscher Ernst-Friedrich Markus Henke 2019 dort gemeinsam mit den Wissenschaftlern Katie Wilson und Iain Anderson sowie dem Wirtschaftsexperten Ross Green gegründet hatte.

Credoxys: Organische Technologie für Displays, Solarzellen und Energiespeicher

Den zweiten Platz beim Gründerpreis belegt die Credoxys GmbH aus Dresden. Mit innovativen Materialien ermöglicht das Unternehmen, dass organische Bauteile für Computer und den Bereich erneuerbare Energien energieeffizienter und langlebiger werden. Das gilt für bereits etablierte Anwendungen wie organische Leuchtdioden (OLEDs) ebenso wie für Innovationen für die organische Photovoltaik und neuartige Materialklassen, die auf Kundenbedürfnisse zugeschnitten werden können.

DIVE Imaging Systems: Maschinelles Sehen für die Halbleiterindustrie

Für ihre Lösung, die es Maschinen erlaubt, Fehler bei der Halbleiterproduktion optisch zu erkennen, erreichte die Dive Imaging Systems GmbH aus Dresden den dritten Platz beim Gründerpreis. Das maschinelle Sehen steigert die Zuverlässigkeit der Qualitätskontrolle bei der Halbleiterproduktion, reduziert den Ausschuss und senkt damit die Kosten. Möglich macht das die sogenannte Hyperspectral Vision Technologie, die den Schlüssel zur „Zero-Defect“ (Null-Fehler) Produktion von Halbleitern darstellt.

Die Systemlösung aus Hardware, Software und Services, die auch Algorithmen nutzt, die auf künstlicher Intelligenz beruhen, ist ihren Entwicklern zufolge auch in anderen Branchen einfach anwendbar.

Trimt: Radiopharmazeutika für Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen

DIVE Imaging Systems teilt sich den dritten Platz beim Gründerpreis mit der Trimt GmbH aus Radeberg. Deren Lösung für die Medizin nutzt einen speziellen Biomarker, der in hoher Dichte auf den meisten Bauchspeicheldrüsenkrebszellen zu finden ist, um auch schon kleine Krebsgeschwüre zu lokalisieren. Das von Trimt entwickelte Radiopharmazeutikum Ga-68-TRIVEHEXIN kann Pankreaskarzinome aufspüren, indem es spezifisch selbst an geringe Mengen dieses Biomarkers bindet. Es hilft so Chirurgen und Onkologen bei der Optimierung ihrer Behandlung.

Henning, Meyer-Götz, Quis & Steiger: Die vegane Fleischerei

Der von der Novaled GmbH gestiftete Publikumspreis im Rahmen des Gründerpreises ging an „Die vegane Fleischerei“ (Henning, Meyer-Götz, Quis & Steiger GbR) aus Dresden. Als Nils Steiger, Daniel Quis, Andreas Henning und Stefan Meyer-Götz im Januar 2023 ihren Laden in der Dresdner Neustadt und kurz darauf ihren Onlineshop eröffneten, stießen sie nicht nur auf großes Kundeninteresse, sondern auch auf Skepsis, bekamen sogar Besuch von Lebensmittelkontrolleuren.

Blutwurst ohne Blut, Käse ohne Milch, Sauerbraten und Gulasch ohne Fleisch – das ist nicht jedermanns Sache. Auch in der DNN-Leserschaft entspann sich eine Debatte über den Sinn solcher Lebensmittel. Aber der Geschäftserfolg und nun auch das Publikumsvoting beim Gründerpreis geben den Gründern recht. Langfristig wollen sie die vegane Fleischerei als Franchiseunternehmen strukturieren.

Novum Engineering: Künstliche Intelligenz für bessere Batterien

Für ihre Entwicklung, die mit Hilfe Künstlicher Intelligenz in Sekundenschnelle den Ladezustand, die aktuelle Kapazität und die Lebensdauer von Batterien ermitteln kann, wurde die Novum Engineering GmbH aus Dresden mit dem Sächsischen Innovationspreis 2023 ausgezeichnet. Durch die Technologie von Novum Engineering können Batterien länger genutzt und mehrfach wieder eingesetzt werden. Das, so die Entwickler, sei auch ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz, da Batterien aus vielen wertvollen und teils auch giftigen Komponenten bestehen.

Anvajo: Portable Labordiagnostik

Die Avajo GmbH aus Dresden erreichte mit ihren innovativen Geräten zur Analyse von Proben im Labor den zweiten Platz beim Sächsischen Innovationpreis. Die Entwicklung von Anvajo kombiniert ein miniaturisiertes Spektrometer mit einem digitalen Mikroskop. Zu den Zielproben gehören unter anderem Blut, Urin, Sperma und Wasser. Die Analyse wird durch ein System von speziellen Probenträgern unterstützt, die zu analysierende Flüssigkeiten verarbeiten und bereitstellen.

MSG Lithoglas: Desinfektion durch UVC-Licht

Der dritte Platz beim Sächsischen Innovationspreis geht an die MSG Lithoglas GmbH aus Dresden für ihr UVC-Lichtmodul zur Desinfektion von Viren und Bakterien. Das Unternehmen ist zudem Spezialist in der zuverlässigen Häusung von Halbleitern, insbesondere von opto-elektronischen Bauteilen wie LEDs und Laser-Dioden. Die mittels mikromechanischer Methoden hergestellten Verkapselungen aus Glas und Silizium ermöglichen miniaturisierte, kosteneffiziente Lösungen im Medizin-, Automobil- und Consumer-Bereich.

Ein weiterer dritter Platz ging an die Eccenca GmbH aus Leipzig, die Lösungen für Mobilfunknetze entwickelt und das einzige Unternehmen unter den Preisträgern von Gründer- und Innovationspreis ist, das nicht aus der Region Dresden stammt.

Auch Transferpreise nach Dresden

Auch beim Transferpreis, der die Überführung von Forschungsergebnissen in die Produktion würdigt, war die Region Dresden Spitze. Den ersten Platz belegt Dr. Johannes Notni, der früher am Institut für Pathologie der Technischen Universität München forschte und die Ergebnisse jetzt als Sicherheits-Chef (CSO) der Radeberger Trimt GmbH in der Praxis umsetzt.

Der zweite Platz beim Transferpreis geht an Dr. Richard Gloaguen vom Helmholtz-Institut für Ressourcentechnologie Freiberg HIF am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf für ein Projekt zur nachhaltigen und effizienten Rohstofferkundung mit KI-gestützten Bildgebungs- & Kartierungsverfahren.

