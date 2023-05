Sachsens beste Unternehmer des Jahres ausgezeichnet

Dresden. Noch zu Wochenbeginn hatte sich Deutschlands Oberhandwerker Jörg Dittrich Sorgen um Sachsens Unternehmertum gemacht. Nirgends sonst in Deutschland ist seine Gilde so skeptisch. Angesichts Krisen, Inflation, Bürokratie rät jede/r Zweite von Selbstständigkeit ab, so präsentierte Dresdens Kammer- und zugleich Zentralverbandspräsident, das Ergebnis einer Umfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Freitag konnte der Dresdner Dachdeckermeister schon wieder Mut machen: bei der Preisverleihung im Wettbewerb „Sachsens Unternehmer des Jahres“. Zwar sei das Umfrageergebnis ein „Weckruf für die gesamte Wirtschaft und die Politik“, das Handwerk sei aber auch ein wichtiger Faktor für den hiesigen Wirtschaftsstandort, der einen entscheidenden Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit von Sachsen leiste, sagte Dittrich bei der abendlichen Gala in Dresdens gläserner VW-Manufaktur.

Fachkräftemangel als Wachstumshemmnis

Nach seiner Ansicht bleibt der Fachkräftemangel die größte Herausforderung für die Wirtschaft und ihr größtes Wachstumshemmnis. „Wir müssen alle Potenziale am Arbeitsmarkt heben. Dabei muss die Zuwanderung in Arbeit und Ausbildung ein gesteuerter und gestalteter Prozess sein“, appellierte er auch an Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD), die beide auch mit eigenem Grußwort auftraten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vor Dittrichs Auftritt hatte es auf der Bühne je dreiminütige Präsentationen der sechs Finalisten um den Gründerpreis gegeben. Gut eine Woche lang konnte online über die Platzierung abgestimmt werden, die andere Hälfte der Gesamtbewertung übernahm das Publikum vor Ort. Letztlich übergab Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) die Siegerurkunde an Wolfgang Coutandin und Bernd Wacker von der Firma Eco-Softfibre – dazu einen Scheck über Medialeistungen im Wert von 60.000 Euro in der Sächsischen Zeitung, der Freien Presse und der Leipziger Volkszeitung.

Über das gleiche Werbebudget kann sich die Dresdner BSMRG GmbH, besser bekannt als innovativer Kleintransporter-Vermieter CarlundCarla.de, freuen. Das Führungsquartett um Geschäftsführer Martin Wesner hatte sich in der Kategorie FokusX als beste Resilienzmanager durchgesetzt.

Dresdner Anlagenbauer ist Unternehmer des Jahres

Dann der Höhepunkt: TV-Moderatorin Franziska Schenk, die charmant durchs Programm führte, leitete zum Hauptpreis über. Und Ministerpräsident Kretschmer zog den Namen des Siegers aus einem goldenen Umschlag: René Reichardt, Chef und Mitinhaber der Dresdner DAS Environmental Expert GmbH ist „Sachsens Unternehmer des Jahres“. Sein Unternehmen produziert Abgas-Entsorgungsanlagen für Halbleiter- und Elektronikhersteller sowie Abwasser-Reinigungsanlagen für die Industrie. Der Umwelt-Pionier setzte sich gegen die Konkurrenz aus 47 Unternehmen durch.

Wer zu den rund 250 geladenen Gästen der jährlichen Preisverleihung gehört, darunter die Finalisten aller Kategorien, kann sich auf Nieschützer Spargel freuen. Auch diesmal – mit Kalbsfilet, Kartoffelgratin, Holunderblütenjus. Zuvor kredenzte das e-Vitrum von Gourmetkoch Mario Pattis unter anderem Tatar vom Rind mit Roter Bete und Saiblingspralinen – und danach Erdbeervariationen und Rhabarbersurprise.

Eine Überraschung anderer Art war der Showact. Felix Räuber, der als Frontmann der Band Polarkreis-18 berühmt wurde, gab einen Einblick in sein aktuelles Projekt „So klingt Heimat“: Nicht nur als Solist, sondern auch stimmgewaltig mit dem Chor der Bergfinken. Sie präsentierten den Megahit „Allein, allein“ in neuem Gewand. Stimmungsvoller Höhepunkt eines geselligen Abends.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Wirtschaftspreis „Sachsens Unternehmer des Jahres“ ist eine Initiative von Sächsischer Zeitung, Freier Presse, Leipziger Volkszeitung und MDR sowie von Volkswagen Sachsen, der Schneider + Partner Beratergruppe, der LBBW, der Gesundheitskasse AOK Plus und dem Partnernetzwerk „So geht sächsisch“. web www.unternehmerpreis.de