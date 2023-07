SachsenEnergie will in Dresden Müll verbrennen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

gut 72.000 Tonnen Restmüll haben Dresdner Haushalte im vergangenen Jahr produziert und damit erstmals weniger als 130 Kilo pro Haushalt im Jahr. Dass ist erfreulich. Weniger erfreulich ist, was damit passiert, nachdem die Müllabfuhr da war. Dann kommt der Müll zum Hammerweg und von dort aus fahren Lkw in die weit entfernten Müllverbrennungsanlagen der Region, zum Beispiel ins 70 Kilometer entfernte Lauta bei Senftenberg - und zurück.

Dresden will den Müll der Einwohner für die Erzeugung von Fernwärme nutzen (Symbolbild). © Quelle: Roland Halkasch/Archiv

Dass dies ökologisch wie ökonomisch nicht besonders sinnvoll ist, liegt auf der Hand. Deshalb will die SachsenEnergie jetzt eine eigene Müllverbrennung in Dresden bauen. Bevorzugter Standort: eben jener Hammerweg. Die Energie, die dabei entsteht, will der Versorger ins Fernwärmenetz einspeisen. Im Herbst soll der Stadtrat über den Plan entscheiden. Bliebe die Frage zu klären, warum man da erst anno 2023 drauf kommt. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Gewalt gegen Einsatzkräfte ist indiskutabel. Hier wird eine rote Linie überschritten, die wir keinesfalls tolerieren. Feuerwehr Dresden nach dem Angriff auf einen Feuerwehrmann in Löbtau

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Elektrotriebwagen, die zwischen Dresden und Brandenburg fahren, sehen nicht mehr besonders ansprechend aus. Der Lack wirkt ausgeblichen und an den Fensterrahmen gibt es beträchtliche Abplatzungen. Deshalb will die Deutsche Bahn die Züge nun äußerlich aufmöbeln. © Quelle: VVO

Züge von Dresden nach Brandenburg: Bahn hübscht hässliche „Hamsterbacken“ auf

Die Nahverkehrszüge, die zwischen Dresden und der Niederlausitz fahren, weisen „außergewöhnlich deutliche Gebrauchsspuren auf“. Deshalb wird nun gehandelt. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Friedrich Merz, der Bundesvorsitzende der CDU. © Quelle: picture alliance/dpa

Empörung in der CDU: Ist Parteichef Friedrich Merz angezählt?

So heftig stand Friedrich Merz als CDU-Chef noch nicht parteiintern in der Kritik. Seine Aussagen zur Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene versetzen Christdemokraten in Aufruhr. Sie sprechen von einem „kommunikativen Super-GAU“ – und stellen Merz‘ Kanzlerfähigkeiten erneut infrage. Jetzt lesen

Generationenkapital: Wie Lindner die gesetzliche Rente stabilisieren will

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) wollen in der Sommerpause einen Gesetzentwurf zum zweiten Rentenpaket vorlegen. Bestandteil ist unter anderem Lindners Plan für die Aktienrente - neuerdings als Generationenkapital bezeichnet. Worum geht es dabei? Wir erklären die Details. Jetzt lesen

Termine des Tages

12 Uhr: „Dresden findet InnenStadt“ - Stadtentwicklungsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) stellt die Plakat-Kampagne vor und erläutert die Gesamtstrategie Innenstadt.

15 Uhr: Einweihung des Spielplatzes Reisewitzer Straße am neuen Standort.

16 Uhr bis 18 Uhr: Bürgersprechstunde des Beigeordneten für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Stephan Kühn (Grüne)

Wer heute wichtig wird

Ein Büste von Richard Wagner des Bildhauers Arno Breker steht im Park vor dem Festspielhaus. Am 25. Juli starten die Bayreuther Festspiele.+ © Quelle: Daniel Karmann/dpa

Mit rotem Teppich und einem neuen „Parsifal“ starten heute die Bayreuther Richard-Wagner-Festspiele mit prominenten Gästen und Musikfans aus aller Welt. Ein Bündnis namens „Festspieldämmerung“ will in Bayreuth aber auch gegen eben jene Festspiele demonstrieren. Es werde zu unkritisch mit Wagners Werk umgegangen.

Auch darüber hinaus stehen die Festspiele vor Herausforderungen. Das Publikum springt ab, die Finanzen sind unklar – und auch die Zukunft von Urenkelin Katharina Wagner. Jetzt lesen

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Ein Screenshot der App „Bonify" ist auf dem Bildschirm eines Mobiltelefon vor einem Mietvertrag zu sehen. In der von der Schufa vorgestellten Bonify-App zur Einsicht in die eigene Kreditwürdigkeit hat eine gravierende Sicherheitslücke geklafft. (Symbolbild) © Quelle: Peter Kneffel/dpa

... eine Sicherheitslücke in der Schufa-App Bonify

Über die Schufa-App Bonify können sich Kundinnen und Kunden Einsicht in ihre Kreditwürdigkeit bekommen. Durch eine nun aufgedeckte Sicherheitslücke hatten jedoch auch Dritte Zugriff auf die Daten. Eine Hackerin hat das am Beispiel des CDU-Politikers Jens Spahn öffentlich gemacht. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

