Die Hacker-Attacke auf das deutschlandweit tätige Dienstleistungsunternehmen Ista trifft auch Dresden. Das Unternehmen ist als Dienstleister für Sachsen Energie tätig. Das ist über den Vorfall bekannt.

Dresden. Das Dienstleistungsunternehmen Ista, das für Millionen Mieter in ganz Deutschland Energieabrechnungen erstellt, ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. „Als Sofortmaßnahme und um Schäden an unserer IT-Infrastruktur abzuwenden, wurden alle potenziell betroffenen IT-Systeme des Unternehmens vom Netz genommen“, heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Ista teilte nicht mit, welche Daten den Kunden in die Hände gefallen sind. Aber: Auch die Landeshauptstadt Dresden ist von der Attacke betroffen.

Auch Datensätze aus Dresden gehackt