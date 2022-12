﻿In Sachsen fehlen Elite-Polizisten

Seit der Auflösung des MEK in Dresden mangelt es an den Elite-Polizisten.

Dresden. Nach der Auflösung des Mobilen Einsatzkommandos (MEK) Dresden im Frühjahr 2021 sind die Spezialeinheiten der sächsischen Polizei deutlich unterbesetzt. Das geht aus der Antwort des sächsischen Innenministers Armin Schuster (CDU) auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Kerstin Köditz hervor, die am Mittwoch in Dresden verbreitet wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnach waren im Juli 2022 beim MEK Leipzig 28 Spezialkräfte tätig und beim MEK Chemnitz 24. Dagegen war das MEK Dresden unbesetzt. Vorgesehen sind laut Stellenplan bei den Spezialeinheiten in Sachsen insgesamt 88 Bedienstete. Das MEK Dresden mit zuletzt 27 Polizisten war Ende März 2021 im Zusammenhang mit einer unerlaubten Schießübung aufgelöst worden. Köditz beklagte eine „gravierende Sicherheitslücke bei den Spezialeinheiten der sächsischen Polizei“.

Das Mobile Einsatzkommando Dresden existiere seit mehr als anderthalb Jahren nur noch auf dem Papier. Zwar sei es die „richtige Reaktion“ gewesen, die Einheit nach dem Skandal aufzulösen. Jedoch sei eine Neubesetzung bisher offenbar nicht gelungen. Innenminister Schuster teilte in der Beantwortung der Anfrage mit, dass derzeit „Möglichkeiten zum Neuaufbau“ für das Kommando in Dresden erarbeitet würden. Einsatzfähig sind demnach derzeit nur die MEKs in Chemnitz und Leipzig.

Von dpa