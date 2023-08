Rollendes Museum: Rund 180 Oldtimer ab Donnerstag am Start

Dresden. Für ein Auto des Dresdner Verkehrsmuseums geht es am Wochenende noch einmal auf die Straße. Im Hillman Minx III A aus dem Jahr 1960 nimmt das Team des Museums an der 20. Oldtimer Rallye Sachsen Classic teil.

Nicole Auerswald und Maria Niklaus werden in dem Oldtimer rund 540 Kilometer zurücklegen. Los geht es am Donnerstag in Zwickau, die Route führt über das Erzgebirge nach Dresden. Nach einem kurzen Abstecher entlang der Elbe nach Tschechien findet das Finale am Sonnabend wiederum in Dresden statt.

Zuschauer am Straßenrand haben bei rund 180 Startern einiges zu sehen. Das älteste Auto stammt aus dem Jahr 1929, das jüngste aus dem Jahr 2003. Am Donnerstag werden auch historische Motorräder mitfahren. Zu den Fahrern gehört der frühere Formel-1-Pilot Hans-Joachim Stuck. Am ersten Tag wird außerdem Radsportlegende Täve Schur als Beifahrer in einem Trabant P601 Ostermann Cabriolet dabei sein.

Route und weitere Informationen: event.motorpresse.de/sachsen-classic-2/

DNN