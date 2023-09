Baustelle zwischen Dresden-Klotzsche und Radeberg: Massive Ausfälle bei der S 8, Verspätungen beim Trilex

Dresden. Wegen Bauarbeiten zwischen Klotzsche und Radeberg müssen sich Fahrgäste ab späten Montagabend bis 20. September erneut auf massive Zugausfälle und längere Fahrzeiten einstellen. Auf der Linie S8 von Dresden nach Kamenz kommt es deshalb zu zahlreichen Ausfällen. Bei den Trilex-Verbindungen der Länderbahn in Richtung Görlitz und Zittau müssen Bahnreisende indes mit Verspätungen rechnen. Bei dem privaten Bahnunternehmen erheben die Verantwortlichen nun schwere Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn – weil die Arbeiten einmal mehr sehr spät angekündigt worden seien.

Die Länderbahn informierte nun in einer Mitteilung über die Arbeiten und die damit verbundenen Ausfälle. Demnach lässt die Deutsche Bahn auf der Strecke Schwellen wechseln, weshalb der Abschnitt zwischen Klotzsche und Radeberg nur eingleisig befahrbar ist. Daher können dort nicht mehr so viele Züge wie üblich fahren.

S8 fällt zwischen Klotzsche und Radeberg aus

Den Angaben der Länderbahn zufolge entfallen sämtliche Fahrten der S8 im Bereich zwischen Klotzsche und Radeberg. Von der Deutschen Bahn gab es bis zum Sonnabendnachmittag dazu zunächst noch keine offiziellen Informationen. Auch in der Baustellen-Übersicht der Bahn im Netz tauchten die Ausfälle nicht auf. Der Verkehrsverbund Oberelbe verweist in einer kurzen Meldung im Netz darauf, dass zumindest zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Klotzsche sowie zwischen Radeberg und Kamenz Triebwagen pendeln sollen – und ein Ersatzverkehr in Planung sei.

Der Verbindungsauskunft der Deutschen Bahn im Internet zufolge wird es einzelne Züge geben, die zwischen Dresden und Kamenz komplett ausfallen, bei anderen Verbindungen fahren die Züge demnach nur zwischen Radeberg und Kamenz – wobei die Angaben dazu je nach gewählten Tag während der Bauzeit durchaus variieren. Hinsichtlich des Ersatzverkehrs informiert die Bahn bei einigen Verbindungen kurz und knapp: „Wir arbeiten an der Einrichtung eines Ersatzverkehrs mit Bus, warten aber noch auf die Bestätigung unserer Partner.“

Fahrzeitverlängerung von bis zu zehn Minuten bei der Länderbahn

Anders als auf der S8 werden die Trilex-Züge der Länderbahn grundsätzlich fahren, hier wird derzeit nicht mit Ausfällen gerechnet. Wegen der Eingleisigkeit zwischen Klotzsche und Radeberg könne es aber zu „planmäßigen Fahrzeitverlängerungen von bis zu zehn Minuten“, kommen. Die Länderbahn empfiehlt ihren Fahrgästen, „die verlängerten Fahrzeiten bei ihrer Planung zu beachten. Reisende aus Richtung Oberlausitz nach Dresden, die dort einen Anschlusszug erreichen wollen, seien gut beraten, eine Verbindung früher zu wählen.

Darüber hinaus warnen die Verantwortlichen bei der Länderbahn davor, dass es gerade im Abschnitt zwischen Dresden und Radeberg in den nächsten Tagen noch voller als sonst werden kann. Fahrgäste werden daher gebeten, auf die Mitnahme von Fahrrädern zu verzichten. Als Alternative für die Fahrt mit dem Zug zwischen Dresden und Radeberg wird auf die Buslinie 520 verwiesen.

Heftige Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn

Wegen der kurzfristigen Ankündigung durch die Bahn sei es bisher nicht möglich, genauere Fahrgastinformationen mitzuteilen, heißt es von der Länderbahn. „Die entsprechenden Fahrplaninformationen stellt die DB Netz AG dem Trilex-Team erst am Montag ab Nachmittag in Aussicht.“ Erst danach könnten die Infos in die entsprechenden Datenbanken eingepflegt werden.

Unterdessen übt die Länderbahn – Teil der Netinera, einer Tochter der italienschen Staatsbahn Ferrovie dello Stato Italiane (FS) – heftige Kritik an der Deutschen Bahn und deren Informationspolitik. „Wir sind wieder einmal vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Diese Baumaßnahme wird ohne eine geeignete Vorlaufzeit durchgeführt, die dringend notwendig gewesen wäre, um Reisenden geeignete Alternativen anbieten zu können und darüber zu informieren“, erklärt Länderbahn-Pressesprecherin Katerina Hagen.

Länderbahn kündigt Gespräch mit DB Netz an

„Die mangelhafte Planung und Kommunikation der DB Netz wird kompromisslos auf dem Rücken unserer Fahrgäste und unserer Fahrpersonale ausgetragen“, so die Sprecherin. Die Länderbahn kündigte deshalb nun eine Aussprache mit dem Infrastrukturbetreiber DB Netz auf Geschäftsführer-Ebene an.

Bereits in den vergangenen Tagen war es wegen Arbeiten am Stellwerk in Bischofswerda zu massiven Einschränkungen im Bahnverkehr in Richtung West- und Oberlausitz gekommen. Auch hier hatte die Länderbahn auf eine sehr kurzfristige Ankündigung der Arbeiten und der damit verbundenen Folgen verwiesen.

Schon mehrfach in der Region Dresden Schwellen gewechselt

Warum zwischen Radeberg und Klotzsche Schwellen gewechselt werden müssen, blieb zunächst offen. Im vergangenen Sommer hatte die Bahn in der Region um Dresden allerdings bereits im Müglitztal und am Ende des vergangenen Jahres auf der Strecke nach Kamenz Schwellen austauschen lassen. Bei den alten Schwellen handelte sich um den gleichen Typ, der auch auf der Strecke bei Garmisch-Partenkirchen verbaut worden war und wo sich im Juni 2022 ein schweres Zugunglück ereignet hatte.

