﻿S-Bahn-Station Nossener Brücke in Dresden: Das ist der Stand der Planungen

Dresden. Schon vor 50 Jahren gab es Ideen für eine S-Bahn-Station unter der Nossener Brücke – weil der Platz fehlte, ist es dabei dann allerdings auch geblieben. Inzwischen gibt es immerhin einen Stadtratsbeschluss sowie erste fertige Planungen. Doch damit das Projekt nicht wieder sang- und klanglos im Sande verläuft, musste jetzt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) in die Bresche springen.

Tatsächlich gab es 1967 erste Planungsabsichten für die Station. Umgesetzt wurde das Vorhaben nicht, weil der Platz unter der nur drei Jahre zuvor eröffneten Brücke schlichtweg nicht reichte. Erst mit den Planungen für den Neubau der Nossener Brücke und die Straßenbahnstrecke von Löbtau nach Strehlen kam das Vorhaben wieder aufs Tableau. Nach einigem Hin und Her hatte der Stadtrat dann vor fünf Jahren den Bau einer Haltestelle für Straßenbahnen auf und einer damit verknüpften S-Bahn-Station un­ter der Brücke beschlossen.

Bahn und VVO für Bau zuständig

Bei den Planungen für die Brücke hat die Stadt „die Schnittstellen zum künftigen S-Bahn-Haltepunkt“ mitbetrachtet, wie die Verwaltung bestätigt. Für die Planungen und den Bau der Station an sich ist die Stadt jedoch gar nicht zuständig – sondern die Deutsche Bahn als Betreiberin des Schienennetzes und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) als Besteller der Nahverkehrszüge.

Die Nossener Brücke ist marode. Die Stadt plant ihren Abriss und den Bau einer neuen Querung. Darunter soll auch ein Halt für S- und Regionalbahnen entstehen. © Quelle: Imago/Sven Ellger/Archiv

Tatsächlich haben die Ingenieure der Deutschen Bahn schon einiges geliefert. Vergangenes Jahr konnte die so genannte Vorplanung abgeschlossen werden. In der nächsten Etappe stehen die Entwurfs- sowie die Genehmigungsplanung an. Die sind nötig, um einerseits die Baugenehmigung beantragen zu können, aber auch, um Fördermittel fürs millionenschwere Vorhaben abzugreifen. Dumm nur: Diese Planungen können inzwischen nicht mehr aus dem bislang angezapften Bundesprogramm finanziert werden – wodurch das Projekt erst einmal aufs Abstellgleis zu schlittern drohte.

400 000 Euro für weitere Planung

Um allerdings genau das zu verhindern, ist jetzt der Verkehrsverbund Oberelbe in die Bresche gesprungen. In den nächsten drei Jahren wird der VVO etwa 400 000 Euro aus seinem Infrastrukturprogramm locker machen, um die beiden weiteren Planungsschritte zu finanzieren.

Die Verantwortlichen beim VVO verbinden damit vor allem die Hoffnung, das Vorhaben damit so weit voranzutreiben, dass für die Umsetzung Gelder aus dem recht prall gefüllten Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz herausgeholt werden können. Eine Garantie fürs Gelingen gibt es freilich nicht. Darüber hinaus gibt es wegen der weiteren Finanzierung laut VVO derzeit auch Gespräche mit dem Freistaat, der Stadt und der Deutschen Bahn.

Nach den bisherigen Schätzungen werden an der S-Bahn-Station bis zu 2400 Fahrgäste täglich erwartet – was in etwa ebenso viele sind wie am Haltepunkt Freiberger Straße. Die Experten gehen zudem davon aus, dass hier einmal bis zu 1400 Menschen zwischen den Zügen und den Straßenbahnen umsteigen werden. Von der Nossener Brücke ist mit der Tram der Uni-Campus zu erreichen. Per Zug geht es direkt bis Tharandt oder nach Freiberg.

Stadt geht bei Brücke weiter von Baustart 2025 aus

Im Dresdner Rathaus halten die Verantwortlichen derzeit weiterhin an ihren Plänen fest, 2025 mit dem Abriss und dem Neubau der Nossener Brücke beginnen zu wollen. Bisher laufen nur erste vorbereitende Ar­beiten – wie etwa die Verlegung ei­ner Fernwärmeleitung. Vonseiten der Landesdirektion fehlt allerdings noch die Baugenehmigung. Der dazu notwendige Planfeststellungsbeschluss war zuletzt bis Ende Juni erwartet worden. Vom Eintrudeln der Baugenehmigung sei es letztlich abhängig, ob die Terminkette, die eine Inbetriebnahme der Nossener Brücke 2030 vorsieht, zu halten ist, heißt es dazu aus dem Dresdner Rathaus.

Wann mit dem Bau des neuen S-Bahn-Haltepunkts begonnen werden kann, ist indes noch völlig ungewiss. Auf die Frage des Stadtrats Stefan Engel (SPD) nach der Zeitperspektive hatte VVO-Chef Burkhard Ehlen jüngst nur eine sehr vage Antwort parat: „Wahrscheinlich ist die Brücke eher fertig.“

