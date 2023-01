﻿S-Bahn-Halt Dresden-Plauen: Neues Gleis geht erst im Februar in Betrieb

Eigentlich sollte das erste Gleis am neuen S-Bahn-Halt in Dresden-Plauen schon in Betrieb sein. Doch weil den Baufirmen Mitarbeiter und Material fehlten, kam es bei dem Vorhaben nun abermals zu Verzögerungen.

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: Noch im vergangenen Mai wähnten sich die Verantwortlichen der Bahn auf der Zielgeraden, Ende des Jahres, so die Ansage, könnte das erste Gleis des neuen Haltepunkts Dresden-Plauen in Betrieb genommen werden. Mehrfach war der Neubau der Station und des eineinhalb Kilometer langen Schienenstrangs zwischen Bienertmühle und Bahnbetriebswerk Altstadt bis dahin bereits ausgebremst worden. Und nun gab es ein neues Problem.

Seit Ende 2020 lässt die Bahn die marode S-Bahn-Station Plauen und die Gleise in Richtung Altstadt inklusive drei schon lange schrottreifer Brücken komplett erneuern. Die Arbeiten sollten eigentlich schon früher starten, Klagen gegen die Bahnpläne hatten das Vorhaben aber verzögert. Als die Bagger endlich rollten, stießen diese im Untergrund erst völlig unerwartet auf Flusskies und später auf Granit – was abermals Zeit kostete. Der zunächst gehegte Plan, bis Ende 2022 mit den Arbeiten durch zu sein, war deshalb längst nicht mehr zu halten.

Personal- und Materialmangel

Stattdessen hatten sich die Ingenieure bis Jahresende ein kleineres Ziel gesetzt. Denn bis dahin sollte doch wenigstens das erste Gleis am neuen Haltepunkt, der im Zuge der Arbeiten samt der Trasse Richtung Altstadt um einige Meter nach Westen – also in Richtung Löbtau – wanderte, in Betrieb gehen. Dann hätten auch die Überreste der alten, maroden Station, die bisher noch als Interimshalt dient, beiseite geschoben werden können. Doch aktuell müssen die Fahrgäste noch immer hier ein- oder aussteigen – und auch von den neuen Gleisen war zum Jahreswechsel noch nichts zu sehen.

Das Problem für die erneute Verzögerung lauerte diesmal allerdings nicht im Untergrund. Ursache seien „unter anderem Personal- und auch Materialengpässe bei den bauausführenden Firmen“, wie eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage erklärte. Die Inbetriebnahme soll nun am 10. Februar 2023 während einer eintägigen Sperrpause erfolgen, kündigt die Deutsche Bahn an.

Zweites Gleis soll wie geplant bis Juni folgen

Ungeachtet der erneuten Verzögerung hält die Bahn aber am ebenfalls im Mai des vergangenen Jahres gesteckten Ziel fest, dass ab Juni auch das zweite Gleis befahrbar ist. Die Bahn unterstütze die Baufirmen mit der Bereitstellung von Flächen, damit benötigte Rampen und Lagerflächen für Baumaterial auf dem dicht bebauten Bereich entstehen können und der Bau zügig voranschreiten kann, so die Sprecherin.

Die Bahnsteige des S-Bahn-Haltepunkts werden künftig auch über einen Aufzug zu erreichen sein. Ne­ben den neuen Gleisen zwischen Altstadt und Plauen wurden in diesem Abschnitt auch die alten Brücken über die Würzburger Straße, die Bienertstraße und in Altplauen abgerissen und durch neue Querungen ersetzt.