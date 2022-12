﻿Neue Probleme bei der S-Bahn rund um Dresden: Deutsche Bahn hat zu wenige Wagen

Auf der S-Bahn-Strecke 1 zwischen Bad Schandau und Meißen gibt es neben Personalproblemen nun auch Schwierigkeiten mit den Fahrzügen. Zwei Züge sind aktuell nur mit drei Waggons unterwegs.

Dresden. Die Deutsche Bahn (DB) hat auf der S 1 zwischen Bad Schandau und Meißen neben dem Personalproblem nun auch noch Schwierigkeiten mit den Fahrzeugen. Zwei Züge sind aktuell nur mit drei Waggons unterwegs, bestätigte ein Sprecher des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Vertraglich sind vier Wagen vereinbart. Nach Angaben der DB liegt der Einsatz der verkürzten Züge "an schadhaften Fahrzeugen, die aufgrund von hohem Instandhaltungsbedarf und Krankenstands in der Werkstatt nicht so schnell wieder auf die Piste geschickt werden" können, so der VVO-Sprecher.