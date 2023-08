Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit: Bahn nimmt endlich zweites Gleis in Dresden-Plauen in Betrieb

Dresden. Nach mehr als zweieinhalb Jahren Bauzeit rollen die Züge am Bahnhof Dresden-Plauen ab sofort wieder über zwei Gleise. Die Bahn hat am vergangenen Wochenende nun auch das zweite Gleis der neuen Station in Betrieb genommen. Bei dem millionenschweren Neubauvorhaben war es zuvor immer wieder zu teils erheblichen Verzögerungen gekommen.

Seit Ende 2020 hatte die Bahn die Station und den rund eineinhalb Kilometer langen Abschnitt zwischen Plauen und dem Betriebswerk Altstadt erneuern lassen – inklusive der alten, maroden Brücken an der Würzburger Straße, Bienertstraße und am S-Bahn-Halt in Altplauen. Dabei wanderten Trasse und S-Bahn-Halt einige Meter nach Westen in Richtung Löbtau. Die Bauarbeiten kosteten fast 40 Millionen Euro. Durch einen Aufzug sind die Gleise am S-Bahn-Halt nun auch barrierefrei zu erreichen.

Restarbeiten noch bis Ende des Jahres

Zunächst hatten erst Flusskies und dann Granit im Erdreich Planern und Bauleuten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ursprünglich sollten die Station und die Strecke bis Ende 2022 fertig sein. Später hatte sich die Inbetriebnahme des ersten neuen Gleises wegen „Personal- und auch Materialengpässen“ verzögert. Darüber hinaus konnten dort in den ersten Tagen keine Fahrgäste zusteigen, weil am Bahnsteig noch nicht alle Handgriffe erledigt waren. Die im Juni geplante Freigabe des zweiten Schienenstrangs musste wegen fehlender Signalmasten verschoben werden.

Ganz abgehakt sind die Arbeiten am S-Bahn-Halt in Dresden-Plauen allerdings noch nicht. Wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage erklärte, wird unter anderem noch an den Stützwänden gewerkelt. Außerdem muss das Unternehmen die Flächen, die private Eigentümer für die Bauarbeiten zur Verfügung gestellt hatten, in Ordnung bringen. „Zum Teil waren die Bahngleise nur sehr schwer zugänglich und die Baulogistik eine besondere Herausforderung“, so die Sprecherin. Bis Ende des Jahres, so heißt es von der Bahn, soll alles erledigt sein.

