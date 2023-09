﻿Zu wenig Personal: Ab Oktober drohen bei der Bahn noch mehr Zugausfälle in und um Dresden

Dresden. Im Dresdner S-Bahn-Netz und auf den Nebenstrecken im Umland wird es ab Anfang Oktober erneut massive Kürzungen im Fahrplan geben. Weil bei der Deutschen Bahn die Lokführer fehlen, muss das Unternehmen das Angebot im Nahverkehr auf der Schiene weiter ausdünnen. Demnach könnte fast bis zu einem Fünftel des eigentlichen Angebots in der Region entfallen.

Bereits seit Wochen kommt es zu Ausfällen und Verspätungen auf den Gleisen in und um Dresden, weil die Deutsche Bahn die Dienste in den Führerständen der Loks und Triebwagen nicht besetzen kann. Deshalb war und ist auf verschiedenen Linien das Angebot ohnehin eingedampft. Der so geplante Ausfall soll ein verlässliches Angebot garantieren und zu viele unerwartete Ausfälle vermeiden, bei denen die wartenden Fahrgäste völlig verärgert am Bahnsteig zurückbleiben.

Bis zu 18 Prozent des Angebots könnte entfallen

Die Realität ist allerdings eine andere. Denn trotz der ausgedünnten Fahrpläne kommt es seit Monaten regelmäßig eben auch zu jenen unerwarteten Ausfällen. Das betrifft alle vier S-Bahn-Linien sowie die Verbindungen nach Königsbrück, durch das Müglitztal und zwischen Pirna und Sebnitz. Besonders prekär ist die Situation bei der S 3 nach Tharandt und der S 8 nach Kamenz.

Allein bei den geplanten Ausfällen handelt es sich um etwa acht Prozent des eigentlichen Angebots. Ab Anfang Oktober wird es nun wegen des Personalmangels noch deutlich tiefere Einschnitte geben. „Wir werden voraussichtlich 15 bis 18 Prozent der Leistungen planmäßig reduzieren müssen“, erklärte jetzt Burkhard Ehlen, der Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO). Der Verbund bestellt die Züge für das Dresdner S-Bahn-Netz und die genannten Nebenstrecken.

Konzepte werden am 6. Oktober vorgestellt

Welche der S-Bahn-Linien und Nebenstrecken in welchem Umfang und ab wann betroffen sein werden, blieb zunächst offen. Aktuell erar­beiten Bahn und Verkehrsverbund entsprechende Konzepte. Die werden voraussichtlich am 6. Oktober vorgestellt und dürften dann aller Voraussicht nach auch recht zeitnah greifen.

