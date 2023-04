In Bad Schandau werden ab Montag Schwellen ausgewechselt. Das hat massive Folgen für Fahrgäste der S1 – aber auch für die Nationalparkbahn in Richtung Sebnitz.

Bad Schandau. Bahnreisende in und aus Richtung Elbsandsteingebirge, Sebnitz und Schluckenauer Zipfel müssen sich ab Montag wegen Bauarbeiten in Bad Schandau auf Zugausfälle einstellen. Wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) informiert, lässt die Bahn in dieser Woche am Bahnhof in Bad Schandau Schwellen auswechseln. Von den Arbeiten betroffen sind die S-Bahn-Linie 1 und die Nationalparkbahn.