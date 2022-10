﻿„Es könnte keine schlimmere Zeit geben“: Russische Autorin Gusel Jachina mit neuem Roman in Dresden

Gusel Jachina ist international eine der bekanntesten Schriftstellerinnen Russlands. Mit ihrem neuen Roman „Wo vielleicht das Leben wartet“ schlägt sie eines der finstersten Kapitel der Sowjetgeschichte auf.

Dresden. Schon die Tatsache, dass Gusel Jachina im Haus an der Kreuzkirche sitzt, ist ein Ereignis. Ihre ersten beiden Bücher „Suleika öffnet die Augen“ (2017) – in 41 Sprachen übersetzt – und „Wolgakinder“ (2019) haben die Autorin tatarischer Abstammung inzwischen international zu einer der bekanntesten Schriftstellerinnen Russlands gemacht. Mit ihnen kam sie auch nach Dresden. Heute lautet die erste Frage der moderierenden Sowjetliteratur-Expertin Irmtraud Gutschke an sie, wie sie es aus Moskau nach Dresden geschafft habe. Mit dem Flugzeug nur auf Umwegen über Jerewan und Wien, berichtet die 45-jährige zierliche Frau mit großer Brille in fließendem Deutsch.

„Es könnte keine schlimmere Zeit für die Präsentation eines Romans geben“, fügt sie hinzu. „Aber keine bessere Zeit für ein Gespräch. Die normalen Stimmen sind wichtig, wo derzeit die Stimmen von Waffen, Politikern und Propagandisten dominieren.“ Nie hätte sie gedacht, dass eines Tages Ereignisse, die sie in ihren Büchern schilderte, von der Gegenwart überholt würden. Nun passiere wieder das, was einmal „Große Geschichte“ genannt wurde. Sie erzählt von deren blutiger Seite.