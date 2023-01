﻿Wie viel Fernsehturm steckt in den Fördermillionen?

Viel Geld soll in die Stadtteile Pappritz und Wachwitz fließen. Der Stadtrat will einen entsprechenden Fördermittelantrag am 26. Januar beschließen. Ende des Monats läuft die Frist ab. Die Bürgerinitiative übt Kritik und hat die Landesdirektion eingeschaltet.

Dresden. Die Ratsvorlage V1894/22 ist nicht unumstritten. Es geht um Fördermittel für die städtebauliche Entwicklung von Pappritz und Wachwitz. Dort steht bekanntlich auch der Fernsehturm, dessen Wiedereröffnung geplant ist. Der Stadtrat will in seiner Sitzung am 26. Januar beschließen, diese Fördermittel zu beantragen – die Zeit drängt, denn am 31. Januar läuft die Antragsfrist für dieses Jahr ab.

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften hat der Vorlage in der vergangenen Woche mehrheitlich zugestimmt. Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz zeitgleich auch – sozusagen in zweiter Lesung, einmal hatten die Beiräte das Thema schon vertagt (DNN berichteten), weil sie die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zum heftig diskutierten Verkehrskonzept rund um den Fernsehturm abwarten wollten. Der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig hatte die Vorlage im Dezember ebenfalls auf dem Tisch, sah sich aber zu einem Votum ebenso nicht in der Lage und vertagte; so konnte er bis zur entscheidenden Ausschusssitzung darüber nicht mehr abstimmen.

13,8 Millionen Euro für das Umfeld des Dresdner Fernsehturms

Anne Fromm, Sachgebietsleiterin im Amt für Stadtplanung und Mobilität, hatte das Konzept im SBR Loschwitz noch einmal vorgestellt. Ziele seien unter anderem der Erhalt eines attraktiven Wohnstandorts, die Verbesserung der städtischen Mobilität und die „touristische Einbindung des Fernsehturms unter Berücksichtigung umweltrechtlicher und verkehrstechnischer Rahmenbedingungen“. Dafür rechnet die Stadt mit Gesamtkosten von 13,8 Millionen Euro, von denen 10,9 Millionen über einen Zeitraum von bis zu 15 Jahren förderfähig seien, davon wiederum knapp 6,25 Millionen über stadtteilbezogene Fördermaßnahmen. 3,6 Millionen Euro müsse die Stadt einbringen, um an die Fördermittel zu kommen.

Es habe mehrere Bürgerbeteiligungen gegeben, die Ergebnisse seien in die Planungen eingeflossen, das Konzept werde fortlaufend weiterentwickelt, auch die Erkenntnisse aus dem noch nicht abgeschlossenen Verkehrsentwicklungskonzept zum Fernsehturm würden integriert.

Verbesserungsmaßnahmen für Pappritz und Wachwitz umstritten

Kritik an der Vorlage übte Markus Joos für die Pappritz-Wachwitzer Bürgerinitiative (BI) Fernsehturm, die der Wiedereröffnung sehr kritisch gegenübersteht. Ein großer Teil der Fördermittel komme letzten Endes dem Fernsehturm und dessen Verkehrserschließung zugute. Wachwitz und Pappritz seien schon gute Wohngebiete: „Da gibt es nichts zu verbessern“, es gehe wohl eher darum, die Lebensqualität nicht zu verschlechtern. Mindestens 61 Prozent, wenn nicht gar 75 Prozent des Fördergeldes seien direkt dem Fernsehturm zuzurechnen und gingen nicht an stadtteilbezogene Maßnahmen. Gelder für den Fernsehturm seien aber in diesem Förderprogramm eigentlich nicht möglich.

Sachgebietsleiterin Fromm erklärte, die Stadt habe die Pflicht, städtebauliche Entwicklungen zu planen, „gerade auch, wenn der Fernsehturm wieder eröffnet werden soll“. Und ob dafür Fördermittel in Frage kommen. Auf Nachfrage sagte sie, die geplanten Verbesserungsmaßnahmen für Pappritz und Wachwitz würden selbstverständlich auch vorgenommen, wenn der Fernsehturm nicht käme. Sie dienten dann auch dem Stadtteil. „Das hat es meines Wissens noch nie gegeben, dass wir Fördermittel zurückgegeben hätten.“

Zustimmung aus Schönfeld-Weißig liegt vor

Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Stadt hat nach wie vor die Bürgerinitiative Fernsehturm – zum einen wegen der geplanten Verwendung der Fördermittel, zum anderen, weil mit dem Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig ein betroffenes Gremium kein Votum abgegeben hat. Deswegen habe man die Landesdirektion als Aufsichtsbehörde eingeschaltet. Das fehlende Votum aus Schönfeld-Weißig ist aus Sicht der Verwaltung indes kein Problem. Auch ohne den Ortschaftsrat könne entschieden werden, erklärte die Stadt auf DNN-Anfrage, da der in seiner Sitzung im Dezember die Möglichkeit gehabt habe, sich zu äußern.

Mittlerweile liegt die Zustimmung aus Schönfeld-Weißig übrigens vor. In seiner Januar-Sitzung stimmte der Ortschaftsrat nach längerer Diskussion mehrheitlich zu. Anne Fromm vom Amt für Stadtplanung und Mobilität hatte auch hier noch einmal auf die Dringlichkeit des Förderantrags hingewiesen. Der könne zwar jedes Jahr wieder gestellt werden, es sei aber nicht sicher, ob die Förderrichtlinien dann noch genau so gelten würden.

Entscheidung der Aufbaubank erst Ende des Jahres

Vor allem die Grünen-Ortschaftsrätin Manuela Schott hatte Bedenken, etwas zu beschließen, das noch gar nicht abgeschlossen sei, weil einige Aspekte in die Planung noch nicht eingearbeitet seien. Ihr Antrag auf neuerliche Vertagung fand jedoch keine Mehrheit.

Für die BI Fernsehturm erneuerte Jan Weigel die Kritik an der Vorlage: sie sei inhaltlich irreführend und der „Gremienumlauf“ sei durch die fehlende Abstimmung von Schönfeld-Weißig vor dem Bauausschuss-Votum verletzt. Auf das Schreiben an die Landesdirektion, in dem diese Punkte kritisiert werden, habe man bislang keine Antwort.

Wenn die Stadt, wie geplant, den Förderantrag bei der Sächsischen Aufbaubank am 31. Januar stellt, wird auch sie erstmal warten müssen. Mit einer Entscheidung, ob das Geld bewilligt wird, rechnet Anne Fromm erst gegen Ende des Jahres.