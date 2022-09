﻿Nach zwei Jahren Pause: Rudern gegen Krebs ist zurück in Dresden

In einer Jubiläumsausgabe findet das Benefiz-Rudern mit 52 Teams wieder auf der Elbe in Dresden statt. Ziel dabei ist es, Spenden für Betroffene der Krebsdiagnose zu sammeln. Beim letzten Mal gab es einen Spendenrekord.

Dresden. Nach zwei Jahren Corona-Pause treten am Sonnabend, dem 24. September, 52 Teams beim zehnten „Rudern gegen Krebs“ an. Über zweihundert Freizeitsportler, Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Unterstützer der Hochschulmedizin Dresden sowie Unternehmensvertreter rudern die 500 Meter Wettkampfstrecke am Blauen Wunder. Dabei sollen Spenden für Menschen mit der Diagnose Krebs gesammelt werden, um diese körperlich und seelisch zu unterstützen.

Zehnjähriges Jubiläum