﻿Engpässe in Kinderkliniken – Dresdner Mediziner sind alarmiert

Auch Dresdner Kinderkliniken haben mit einem Ansturm von RSV-Patienten zu kämpfen. Doch weder Städtisches Klinikum noch Uniklinikum mussten bislang kranke Kinder an andere Einrichtungen umleiten.

Hamburg/Dresden/Berlin. Volle Zimmer, volle Notaufnahmen, Umleitung kranker Babys in andere Einrichtungen: Die akute Welle von Atemwegsinfekten bringt Kinderkliniken in Deutschland in teils dramatische Engpässe. Auch wenn sich in Dresden die Lage derzeit noch als beherrschbar erweist, spricht die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), die gerade in Hamburg ihren Jahreskongress abhält, von einer „katastrophalen Lage“ auf Kinder-Intensivstationen.