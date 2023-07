Beratungen verschoben zu Ullersdorfer Platz und Rossendorfer Schleife

Dresden. Erst nach der Sommerpause werden sich der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig und der Stadtbezirksbeirat Loschwitz mit den Plänen der Stadt zu Ullersdorfer Platz und Rossendorfer Schleife befassen. Eigentlich war das für die Sitzungen in der 27. Woche vorgesehen, doch der Punkt wurde kurzfristig von beiden Tagesordnungen genommen. Grund sind die zahlreichen Einwendungen, Vorschläge und die Kritik, die von Bürgern in der Informationsveranstaltung am 23. Juni im Gymnasium Bühlau geäußert worden waren (DNN berichteten). Diese sollen, teilte die Stadt auf Anfrage mit, zunächst angemessen ausgewertet werden. Auch der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften soll vor den Bei- und Ortschaftsräten noch Gelegenheit zur Diskussion haben.

Jahrzehntelang geplant

Der Stadtbezirksbeirat Loschwitz wird sich nun voraussichtlich in seiner Sitzung am 23. August mit den Plänen der Stadt befassen, der Ortschaftsrat Schönfeld-Weißig am 28. August. Es geht, wie berichtet, bei dem Vorhaben um die seit Jahrzehnten geplante Verbesserung der Verkehrssituation am Ullersdorfer Platz und die Verlegung der Gleisscheife an den Ortrand von Bühlau auf den Taubenberg. Dort soll auch ein Parkhaus für etwa 300 Stellplätze entstehen.

In der Sitzung des Ortschafsrats Schönfeld-Weißig teilte die stellvertretende Ortsvorsteherin Manuela Schreiter dazu nur mit, dass sie sich bei der Bürgerversammlung für die Weiterführung der Bahnlinie 11 bis nach Weißig ausgesprochen habe, wie es im Eingemeindungsvertrag mit Dresden vorgesehen sei. Und wie es auch eine Bürgerinitiative tut, die sich unter dem Namen „Rettet den Taubenberg“ zusammengefunden hat und bei der sich auch der frühere CDU-Oberbürgermeister Herbert Wagner engagiert.

