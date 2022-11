Kaisermania 2023 in kürzester Zeit ausverkauft

Dresden. Punkt 10 Uhr am Freitag begann beim Ticketanbieter Eventim der Verkauf der Kaisermania-Tickets 2023. Keine halbe Stunde später meldet das Internetportal: „Zurzeit nicht verfügbar“. Wie erwartet waren die vier Konzerte im Juli und August kommenden Jahres innerhalb kürzester Zeit ausverkauft.

Das wissen natürlich auch die Fans, die sich den Vorverkaufsbeginn direkt in den Kalender schreiben. Verkauft wurden die Tickets in diesem Jahr personalisiert und auf maximal vier Stück pro Person begrenzt. Der Preis: mindestens 94,90 Euro, aufsteigend bis zu über 150 Euro für VIP-Packages. Fans konnten sich am Freitagvormittag noch in die Warteliste eintragen „Manchmal bekommen wir später mehr Kontingente an Karten“, hieß es auf der Webseite.

Wann findet die Kaisermania 2023 statt?

Der Veranstalter Semmel Concerts plant vier Termine:

● Freitag, 28. Juli 2023

● Samstag, 29. Juli 2023

● Freitag, 4. August 2023

● Samstag, 5. August 2023

Wer kein Ticket mehr ergattern konnte, dem sei ein Besuch als Zaungast auf den Elbwiesen oder der Augustusbrücke empfohlen. Rund um das Konzertgelände herrscht regelmäßig buntes Treiben. Außerdem wird das letzte der Kaisermania-Konzerte live im MDR übertragen.

Wer den Kaiser unbedingt live erleben will, findet in Sachsen noch andere nicht ausverkaufte Gelegenheiten, etwa bei Konzerten in Riesa (10. Februar), Chemnitz (11. Februar) oder Leipzig (24. März).