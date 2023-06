﻿Robotron-Kantine plötzlich ein Immobilienschnäppchen: Wie kommt das?

Dresden. Geschäftiges Treiben in der Robotron-Kantine: Die Kunstausstellung Ostrale öffnet am Sonnabend ihre Pforten, die Veranstalter haben alle Hände voll zu tun. Geschäftiges Treiben aber auch hinter den Kulissen in der Kommunalpolitik: Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hat jetzt eine Vorlage zum Kauf der Robotron-Kantine in die Gremien des Stadtrats eingebracht, die eine durchaus überraschende Wendung enthält. Die innerstädtische Immobilie ist zu einem Schnäppchen geworden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kaufwunsch zu den Akten gelegt

Als Dresden noch Kulturhauptstadt Europas 2025 werden wollte, da spielte die Robotron-Kantine eine wichtige Rolle bei der Bewerbung. Die Stadt wollte 2019 die Liegenschaft vom damaligen Eigentümer für stattliche 2,038 Millionen Euro erwerben, zuzüglich 142 410 Euro Kaufnebenkosten.

Es kam, die Geschichte ist bekannt, anders: Die Kulturstadt Dresden wurde nicht Kulturhauptstadt, das ehemalige Robotron-Gelände wechselte den Besitzer, dieser stand einer Interimsnutzung des Gebäudes wesentlich offener gegenüber als sein Vorgänger, still und leise legte die Stadt ihren Kaufwunsch zu den Akten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Strategische Allianz mit der Stadt

Der Projektentwickler Gateway Real Estate AG hat die innerstädtischen Brachflächen nebst Robotron-Gebäuden erworben und ist eine strategische Allianz mit der Stadt eingegangen: Dresden mietet das Bürogebäude Lingnerallee 3 und beteiligt sich an den Sanierungskosten für den Altbau. Jetzt wird die strategische Allianz ausgebaut: Eine Tochtergesellschaft der Gateway bietet der Stadt laut Vorlage die Robotron-Kantine für 100 000 Euro nebst Kaufnebenkosten von 10 000 Euro an.

Verkehrswert liegt bei 1,6 Millionen Euro

Wer die Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt kennt, reibt sich etwas verwundert die Augen, denn die Preise sind seit 2019 in schwindelerregende Höhen geklettert. Das Angebot ist an keine Bedingungen geknüpft, soll Kühn dem Bauausschuss hinter verschlossenen Türen mitgeteilt haben, einige Ausschussmitglieder waren überrascht. Zumal der Verkehrswert der Liegenschaft zum 24. November 2022 bei 1,6 Millionen Euro lag.

Kunsthaus und Ostrale im Zentrum verankern

Pläne für den schmucklosen Stadtbau hat die Stadt längst: Das Kunsthaus Dresden und die Ostrale sollen dauerhaft im Zentrum verankert werden. „Auf diesen Ankernutzern aufbauend, soll die ehemalige Robotron-Kantine zu einem innerstädtischen Projektraum entwickelt werden, der sich in Form von Ausstellungen, kulturellen Veranstaltungen und Formaten der kulturellen Bildung mit der lokalen und internationalen Gegenwartskunst auseinandersetzt sowie allgemein kulturelle Diskurse in der Stadtgesellschaft befördert“, heißt es in der Vorlage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neun Millionen Euro Sanierungsbedarf?

Seit dem Frühjahr 2021 bietet das Kunsthaus Dresden in dem Gebäude Ausstellungen und Veranstaltungen an, die Angebote werden laut Stadt gut angenommen. Kurzfristige Reparaturen an der Gebäudesubstanz würden rund 100 000 Euro kosten, den mittelfristigen Sanierungsbedarf schätzt der Geschäftsbereich von Kühn auf rund neun Millionen Euro.

Es gibt eindeutig Sanierungsbedarf an der Robotronkantine. © Quelle: Anja Schneider

Auch das klingt nach einem Schnäppchen, 2020 hatte Kühns Vorgänger Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) die Baukosten höchst vorsichtig auf zwölf Millionen Euro schätzen lassen. Und damals war die Welt noch in Ordnung ohne Ukraine-Krieg und dramatisch steigende Baukosten.

Verbindliche Kostenschätzung erst nach Gesamtkonzept

Kühn weist darauf hin, dass eine verbindliche Kostenschätzung erst auf Grundlage eines präzisierten Nutzerbedarfsprogrammes ermittelt werden könne. Auf Basis einer Bedarfsplanung werde sein Geschäftsbereich dem Stadtrat ein bauliches Gesamtkonzept zur Entscheidung vorlegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verkauf der Rähnitzgasse 8

Etwas Geld für die Sanierung der Robotron-Kantine soll der Verkauf des Gebäudes in der Rähnitzgasse 8 bringen, in dem das Kunsthaus gegenwärtig untergebracht ist. Der Verkehrswert für das Objekt in der Inneren Neustadt liegt bei 1,9 bis zwei Millionen Euro. Das wäre ein Grundstock, ein Verkauf unter Wert erscheint in diesem Fall eher unwahrscheinlich.

Stadtbezirksbeirat Neustadt gegen Verkauf

Falls es überhaupt zum Verkauf kommen sollte. Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hat die Pläne auf Initiative der Linken jetzt abgelehnt. Vor einem meistbietenden Verkauf sollte die Stadt Möglichkeiten einer eigenen Nutzung prüfen, forderte Linke-Stadtbezirksbeirätin Jacqueline Muth.

Freie Wähler/Freie Bürger: „Vermeintliches Schnäppchen“

Stadtrat Torsten Nitzsche, der für die Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger das Thema Stadtentwicklung bearbeitet, sieht den geplanten Verkauf trotz des günstigen Preises kritisch. „Dieses vermeintliche Schnäppchen verursacht erhebliche Folgekosten, die den Kultur- und Investitionsetat über Jahre belasten.“ Seine Priorität bei Investitionen liege mehr bei den Schulen, erklärte Nitzsche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2017 droht die Abrissbirne

2017 hatte die Stadtverwaltung dem damaligen Eigentümer die Abrissgenehmigung für die Robotron-Kantine erteilt. Doch der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau warf sich – sinnbildlich gesprochen – mehrheitlich vor die Abrissbirne und stoppte den Bau, weil es sich bei dem Gebäude um ein wichtiges Zeitzeugnis der DDR-Moderne handele.

DNN