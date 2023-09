﻿Riesiger Andrang im neuen Asylbewerberheim in Dresden-Altstadt

Dresden. Am Anfang war die Schlange: Interessenten standen Schlange am Mittwochnachmittag beim Tag der offenen Tür im neuen Asylbewerberheim in der Lingnerallee 3. In der ersten großen Sammelunterkunft in der Inneren Altstadt, die zunächst 140 Plätze bietet, werden ab Montag Menschen untergebracht. Zuvor konnten die Dresdner die Räume inspizieren, der Andrang war groß.

Sicherheitsbedenken und generelle Probleme

Stadträte nahmen das Angebot wahr, Menschen, die sich bei der Integration der Asylbewerber engagieren wollen, aber auch eine Vielzahl von Dresdnern, die Bedenken haben. Sicherheitsbedenken, wenn viele überwiegend junge Männer an einem Ort mitten in der Altstadt untergebracht werden, generelle Bedenken gegenüber der Asylpolitik in Deutschland.

„Warum lassen wir Menschen ohne Dokumente ins Land?“

„Ich muss Personalausweis und Geburtsurkunde vorlegen, wenn ich einen Reisepass beantragen will“, zürnte ein Herr mit ergrautem Pferdeschwanz. „Aber wir lassen Menschen ins Land, die kein Dokument haben, und die bekommen vom ersten Tag an das gleiche Geld wie ein deutscher auf Stütze.“ Mit Engelsgeduld gingen Beschäftigte der Landesdirektion und der Stadtverwaltung, auch Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) stellte sich den Fragen, auf Argumente und Pseudoargumente ein.

Asylpolitische Grundsatzdebatten

„Wie lange will Dresden noch jeden aufnehmen, der kommt?“, fragte eine ältere Dame, „wann sagt die Stadt endlich, dass es nicht mehr geht, dass es zu viele sind?“ „Warum erhalten abgelehnte Asylbewerber eine Duldung? Warum scheitern neun von zehn Abschiebungen?“ Asylpolitische Grundsatzdebatten an einem Ort, an dem es allein um die Unterbringung von Menschen geht, die ihr Glück in Deutschland suchen – aus den verschiedensten Gründen.

Den Ratschlag, doch vor dem Bundestag gegen die Asylpolitik in Deutschland zu demonstrieren, kommentierte ein Herr in den 50-er Jahren mit einer wegwerfenden Handbewegung. „Die machen doch eh, was sie wollen!“

„So negativ wie hier war es noch nie“

Ein Mitarbeiter des Betreibers zog gegenüber DNN ein bitteres Fazit: „Ich war schon bei vielen Eröffnungen von Asylbewerberheimen in ganz Deutschland dabei. Eine so negative Stimmung wie hier habe ich noch nie erlebt.“

