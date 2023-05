Riesenschildkröten wieder im Dresdner Zoo zu sehen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

jedes Jahr, wenn die Temperaturen steigen, gibt es im Dresdner Zoo ein besonderes Ereignis zu bestaunen: Die drei Riesenschildkröten Hugo II, III und IV machen sich auf den Weg in ihr Sommerquartier. Seit gestern sind die sanften Riesen wieder für die Besucher erlebbar.

Die Riesenschildkröten im Zoo Dresden sind wieder in ihrem Sommerquartier. © Quelle: Anja Schneider

Besonders eilig hatte es dieses Mal Hugo IV. Der 214 Kilogramm schwere Koloss – sonst eher für seine Gemächlichkeit bekannt - enterte als erstes das Gehege. Das Rennen der Riesenschildkröten war zum letzten Mal zu sehen. Denn die Hugos sollen im neuen Orang-Utan-Haus unterkommen, das gerade gebaut wird. Jetzt lesen

Mir tut es einfach leid für die Jungs. Ich glaube, dass wir eine wirklich sehr, sehr gute Rückrunde gespielt und uns eine super Ausgangssituation erarbeitet haben. In 20 Minuten machst du dir das kaputt. Dynamo-Kapitän Tim Knipping nach dem 1:4-Debakel in Meppen

Jahrezehntelang bestimmt Loks und Waggons aus Beständen der Deutschen Reichsbahn, die modernisiert wurden, den Regionalverkehr im Großraum Dresden. Hier fährt ein klassischer Zug in Niederwartha ein. © Quelle: Lars Müller

Doppelstock-Waggons der Reichsbahn fahren weiter im Großraum Dresden

Die letzten Doppelstockwaggons aus ehemaligen Beständen der Deutschen Reichsbahn bleiben im Großraum Dresden weiterhin fahrbereit. Sie werden weiterhin als Verstärker auf den S-Bahn-Linien eingesetzt. Jetzt lesen

Wohin steuert die Krankenhauslandschaft in Sachsen? Fest steht offenbar, dass etliche Kliniken nur in abgespeckter Form als regionale Gesundheitszentren überleben werden. © Quelle: Marijan Murat

Krankenhausreform in Sachsen: Mindestens zehn Kliniken stehen auf der Kippe

Die sächsische Krankenhauslandschaft wird neu aufgestellt – und nicht alle Kliniken werden bestehen bleiben. Vor allem in ländlichen Regionen sollen neue Gesundheitszentren die medizinische Versorgung übernehmen. Jetzt lesen

Die Friedenskirchgemeinde Radebeul startet den letzten Bauabschnitt für die Sanierung des Pfarr- und Lutherhauses der Friedenskirche Radebeul.

Die SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat erläutert auf einer Pressekonferenz ihren Antrag „Zugänglichkeit und Ausweitung des Dresden-Passes“. Der Oberbürgermeister soll damit u.a. beauftragt werden, die Leistungen und Laufzeiten des Passes auszuweiten und Hürden, diesen zu erhalten, abzubauen.

Dresdens Bürgermeister für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften Stephan Kühn (Grüne) bespricht in seiner Bürgersprechstunde mit Dresdnerinnen und Dresdnern, die sich zuvor angemeldet hatten, deren Anliegen, die seinen Geschäftsbereich betreffen. Weitere Bürgersprechstunden finden am 27. Juni und 25. Juli 2023 statt. In einer halben Stunde können Anliegen mit dem Bürgermeister persönlich besprochen werden. Anmeldungen mit kurzer Schilderung des Anliegens und Kontaktdaten per E-Mail an geschaeftsbereich-stadtentwicklung@dresden.de oder telefonisch unter 0351488 42 42.

Windpark nahe dem Uetzer Ortsteil Dollbergen. © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa (Archiv)

Zweiter Windkraft-„Gipfel“ des Wirtschaftsministeriums: Bis 2030 soll nach den Plänen der Bundesregierung der Anteil des Ökostroms aus Wind und Sonne am Bruttostromverbrauch bei 80 Prozent liegen. Derzeit ist es etwa die Hälfte. Der Strombedarf dürfte enorm steigen, durch Millionen von Elektroautos und Wärmepumpen. Eine zentrale Rolle soll die Windkraft an Land spielen - dort plant Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine neue Strategie, um den Ausbau weiter voranzutreiben.

Es droht Gefahr in Hollywood Der „Terminator“, wenn er mal nicht wie Arnold Schwarzenegger aussieht. © Quelle: Paramount Pictures

... der Konkurrenzkampf Mensch gegen Maschine: Wohin führt der Streik der Drehbuchautoren?

Seit nun schon bald einem Monat streiken in Hollywood die Drehbuchautoren. Für sie geht es nicht nur um soziale Absicherung und mehr Geld, sondern auch um die Existenz: Was, wenn ihnen die in Filmen so gern beschworene künstliche Intelligenz künftig die Jobs wegnimmt? Jetzt lesen

DNN