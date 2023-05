Nach Verdacht auf Mord an eigener Mutter – Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Kostenfrei bis 12:00 Uhr lesen

Open-Air Veranstaltung

Dresdner Schlössernacht: Lokale Künstler für das „Atelier am Teich“ gesucht

Am 15. Juli werden wieder bis zu 6 000 Besucher der Dresdner Schlössernacht in den Parks der drei Elbschlösser feiern. Die 13. Ausgabe des Festes kommt mit einer Neuerung, dem „Atelier am Teich“.