﻿Richtkranz für die Tiefgarage vom Dresdner Parkhotel

Dresden. Auch ohne Dachstuhl kann es ein Richtfest geben. So geschehen am Freitag auf dem Gelände des Parkhotels auf dem Weißen Hirsch. Dort hatte Bauherr und Eigentümer Jens Hewald zum „Deckenfest“ geladen, denn der Rohbau der Tiefgarage im Hof der ehemaligen Hotelanlage steht – und über dem Beton schwebte der Richtkranz.

Er hoffe, dass „noch in diesem Jahr die ersten Autos dort stehen“, sagte Hewald, als er in seiner Ansprache den Architekten Leinert&Lorenz, den Bauleuten und allen Beteiligten für ihren Einsatz dankte. Immerhin sechs Jahre hatte es gedauert vom ersten Bauantrag bis jetzt zur Fertigstellung des Rohbaus.

Und das Projekt sei immer größer geworden, erinnerte er. Am 30. November 2020 gab es den ersten Spatenstich. Jetzt zieht sich die Garage in ein bis zwei Etagen rund um die „Villa Romy“ im Hof, bietet in Zukunft 122 Stellplätze, davon 22 mit Elektro-Ladepunkten, außerdem entstehen 83 Fahrradstellplätze.

Der größte Teil der Garage ist unter der Erde, nur im hinteren Bereich ist sie oberirdisch. Herausforderungen habe es reichlich gegeben, sagte Bauleiter Rico Pfeifer von der Firma Wolff & Müller Hoch- und Industriebau. So sei man beim Aushub schon nach anderthalb Metern Heidesand auf Fels gestoßen. Und dann mussten auch noch die Bohrungen für Erdwärmenutzung integriert werden. Lob für den Bauherrn und die Bauleute gab es im Richtspruch von Polier Marcel Ari.

Bienenstöcke auf dem grünen Dach

„Nachhaltigkeit und Ökologie liegen uns sehr am Herzen“, betonte Bauherr Jens Hewald. Deswegen werde auch das Dach der Garage begrünt und man lege Wert auf die Außengestaltung „über all dem Stahl und Beton“. Genau sind es 260 Tonnen Stahl und 3640 Tonnen Beton, die verbaut wurden. Zusätzliche Hecken werden gepflanzt, in einer Zisterne wird Regenwasser gesammelt, auf das grüne Dach sollen Bienenstöcke kommen – wer interessiert ist, sie zu bewirtschaften, darf sich gerne melden und am Rand der Heide Honig produzieren.

Die Stellplätze im Parkhaus werden den Beschäftigten in den Büros und Agenturen im Hause sowie den Gästen des „Hotel Sax Imperial“, vielen noch bekannt als „Villa Emma“, zur Verfügung stehen, außerdem abends Besuchern von Veranstaltungen. Das Parkhaus kann auch öffentlich genutzt werden, die Parkgebühren stehen noch nicht fest. Es habe auch schon Anfragen von Anwohnern gegeben, die sich für die Anmietung eines Platzes interessierten, bestätigte Hewald, er geht aber nur davon aus, dass das „vielleicht vereinzelt“ möglich sein werde. Selbst finanzieren werde sich das Parkhaus sicher nicht. Um überflüssigen Verkehr bei der Suche nach einem Stellplatz zu vermeiden, soll an der Bautzner Landstraße eine Tafel anzeigen, ob das Parkhaus besetzt ist. Darüber werde mit der Stadt noch verhandelt.

Brandschutz erschwert Baugenehmigung

Die Pläne des Eigentümers für das gesamte Areal gehen indes schon weiter. Die „Villa Romy“ im Hof wird komplett saniert und bekommt ein Ober- und ein Dachgeschoss. Ebenso soll der so genannte „Ostflügel“, der vor zur Bautzner Landstraße führt, mit einem Dachgeschoss ausgebaut werden. So hätten es auch alte Pläne vorgesehen, sagte Hewald.

Dadurch entstehen noch einmal rund 3000 Quadratmeter weitere Büroflächen. Wann es aber so weit ist, ist offen. Ein Bauantrag bei der Stadt liegt seit letztem September vor, aber „das letzte Thema ist immer der Brandschutz“; eine Herausforderung gerade beim Umbau bestehender Gebäude – und um so eines handelt es sich beim legendären Parkhotel ja nun mal.

