﻿Richtfest für neues Orang-Utan-Haus im Zoo Dresden

Dresden. „Dieses Haus wird für Dresden ein Highlight“, da sind sich Karl-Heinz Ukena, der Direktor des Dresdner Zoos, und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert sicher. Am Montag wurde für das neue Orang-Utan-Haus Richtfest gefeiert.

Ein Projekt, das Zuversicht bringt

Mangels eines herkömmlichen Dachstuhls schwebte die prächtige Richtkrone am Kranarm über dem Gebäude, das aussieht, wie ein großer Donut. „Wir haben einen guten Zeitpunkt erwischt“, sagt Detlef Sittel, der Aufsichtsratsvorsitzende der Zoo Dresden GmbH. Und er klärt gleich auf, wie er das meint: „Es braucht in dieser Zeit Projekte, die Zuversicht mit sich bringen.“ Zuversichtlich sind alle Beteiligten auch, dass dieses Projekt zu einem guten Ende geführt wird.

Hier ist die Außenanlage innen

Der Rohbau steht, die Raumaufteilung ist zu erkennen und auch, wo die Besucher mal langlaufen werden. „Das Besondere an dem Gebäude ist, dass sich das große Außengehege für die Orang-Utans in der Mitte des Gebäudes befindet. Dadurch sind die Menschenaffen vor Lärm und Wind geschützt“, erklärt Architekt Jens Krauße von Heinle, Wischer und Partner aus Dresden. Das Büro hat schon viele Bauten im Zoo realisiert. Die Besucher werden künftig nicht nur im Gebäude ringsum laufen können. Ein Weg führt auch in der Mitte durch das Außengehege.

Richtspruch Der Richtspruch fürs Orang-Utan-Haus von Ingolf Schöne (Karl Köhler Bauunternehmung GmbH & Co.KG): Wie schlecht doch stünd’s ums Sachsenland, wär’ nicht der Dresdner Zoobestand, der täglich seine Kraft verwendet, Besuchern Spaß und Freude spendet. Es ist fürwahr kein leichtes Los, die Tiere alle klein und groß, zu füttern und zu katalogisieren, dass jeder kann sich informieren. Drum gilt auch hier in unsrem Land, dem Tierpark ganz besondren Dank. So wollen wir denn heute auch, nach gutem, altem Handwerksbrauch, auf diesem Orang-Utan-Hausden Richtbaum pflanzen hoch hinaus. Was Meister Krauße sich erdacht,von den Gesellen ist fast vollbracht. So wünsch ich dem Orang-Utan-Hausdass ihm die Affen gehen niemals aus. Auch Otter, Hugos und Reptilien soll es geben,damit Besucher drüber reden! Not, Ärger, Leid und Ungemachmög’ ferne bleiben diesem Dach!Und stehen Besucherscharen in langen Reihen,soll das der Lohn für unsre Mühe sein! Hoch ruf ich’s heute deshalb aus: Gott segne dieses Orang-Utan-Haus! Er schütze sein Gemäuer,vor Wasser, Sturm und Feuer! Ich ruf, mein Gläschen in der Hand:Ein Hoch dem Haus, den Pflegernund seinem Tierbestand!

Tierpfleger reden bei Einrichtung mit

Doch bis dahin ist noch viel zu tun. Beim Einrichten beraten werden auf jeden Fall Tierpflegerin Sylvia Pohle sowie Tierpfleger Roman Richter und Ben Preußler, die sich um die fünf Orang-Utans kümmern. Den Tieren gehe es gut, sagen alle drei unisono, trotz der Baustelle unmittelbar nebenan.

Mehrkosten in Höhe von drei Millionen Euro

Die Wirtschafts- und Energiekrise ist auch an diesem Bauprojekt nicht spurlos vorübergegangen. Schon Mitte August hatte Karl-Heinz Ukena gegenüber DNN davon gesprochen, dass man angesichts der exorbitant gestiegenen Energie- und Baupreise mit Mehrkosten in Höhe von drei Millionen Euro rechne. So wird es nun auch werden. Die Erhöhungen beim Zoobauprojekt in Höhe von knapp 20 Prozent würden sich aber "noch im Rahmen dessen bewegen, was zur Zeit leider üblich ist", so Architekt Krauße.

Streichelgehege ist jetzt erst mal nicht dran

Die Mehrkosten will der Zoo aus Eigenmitteln finanzieren. Deshalb könne jetzt erst mal das Streichelgehege nicht auf Vordermann gebracht werden. Aber aufgeschoben sei nicht aufgehoben, betont der Zoodirektor.

Das nächste große Bauprojekt im Blick

Er hat trotz des Unterfangens Orang-Utan-Haus schon das nächste Projekt im Blick: die Erweiterung der Giraffenanlage. Dafür will sich auch der Zoofreunde Dresden e.V. wieder ins Zeug legen. „Es wird nicht leichter, Geld zu sammeln, denn die Leute halten ihr Geld fest“, erklärt Zoofreunde-Präsident Ralf Leidel.

Immerhin 650 000 Euro hatten die Zoofreunde für ein neues Gehege für die drei Hugos – die Riesenschildkröten-Männer-WG – eingeworben. Das Geld fließt jetzt mit ins Orang-Utan-Haus, weil die Hugos dort auch ein neues Zuhause bekommen werden. Des Weiteren sind unzählige Menschen dem Spendenaufruf des Zoos gefolgt und haben bis jetzt 1,5 Millionen Euro für das Orang-Utan-Haus locker gemacht. „Wenn Sie noch den einen oder anderen Dresdner kennen, der ein bisschen Geld über hat – wir nehmen das immer gern“, meinte Karl-Heinz Ukena mit einem Augenzwinkern.

Eröffnung im November 2023

Er rechnet im November 2023 mit der Eröffnung des Orang-Utan-Hauses. „Und wenn es Dezember ist, dann ist es eben Dezember.“