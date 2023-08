Rewe und DM öffnen bald wieder ihre Filialen an der Bautzner Straße. Was haben die beiden Ketten dort vor?

Dresden. Noch sind die Türen geschlossen. Aber nicht mehr lange, dann können Kunden wieder in den Filialen von Rewe und DM an der Bautzner Straße einkaufen. Wie Sprecherinnen der Ketten bestätigen, wird der Supermarkt am Donnerstag, 24. August neu eröffnet.