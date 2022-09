Osten am stärksten beschädigt

Mindestens 349 Milliarden US-Dollar werden für den Wiederaufbau der Ukraine benötigt

Ein aktueller Bericht umreißt die Kosten des russischen Angriffskrieges in der Ukraine: Allein in den ersten Monate hat der Krieg einen Schaden von fast 100 Milliarden US-Dollar verursacht. Als am stärksten beschädigt gelten Gebiete im Osten der Ukraine.