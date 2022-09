﻿Flowerpower und Weltschmerz: Dresdens Psychedelic-Festival „Reverberation“ steht an

Vom 16. bis 18. September lädt in Dresden das „Reverberation“ Festival zu psychedelischen Klängen in Ostpol und Chemiefabrik ein. Mit dabei: Love’n’Joy’aus der Ukraine, Die wilde Jagd aus Berlin sowie DJs, Tanz und Kunst.

Dresden. Klimakollaps, Energieengpass, Inflation: Heute kommen so viele Krisen zusammen, dass so manch' innere Stimme nach Eskapismus. Eine Gelegenheit, um der Realität für kurze Zeit zu entfliehen, bietet sich beim Festival "Reverberation" vom 16. bis 18. September im Ostpol und der Chemiefabrik.

Neo-Hippie-Klänge aus Brasilien, Argentinien, Ukraine und Israel

Anders als zuvor haben die Macher des Dresdner Musik- und Kunstfestivals dieses Jahr auf die Überschrift „psychedelisch“ verzichtet. Wohl auch, weil die meisten bei dem Begriff automatisch an Heile-Welt-Melodien Schlaghosen tragender Neo-Hippies denken. Solche Klänge sind am dritten Septemberwochenende auch zu hören. Beispielsweise von der brasilianischen Viererkombo Glue Trip, deren Musik laut Youtube-Kommentaren vor allem zum Erleben von Rauschzuständen passt. Oder vom ukrainischen Psych-Pop-Trio Love’n’Joy, das Dresden schon mehrmals beehrt hat. Noch bunter wird es beim Tel Aviver Quartett Sababa 5 und beim Argentinier Rolando Bruno, der beinahe als psychedelische Variante Roland Kaisers durchgehen könnte.

Das Psych-Pop-Trio Love'n'Joy hat schon mehrfach in Dresden gespielt. Am 17. September kommen die Ukrainer zurück. © Quelle: Pr

Last-Minute-Headliner: Die wilde Jagd aus Berlin

Doch „Reverberation“ heißt in diesem Jahr auch: Minimalistischer Synthpop vom Berliner Trio 13 year cicada, französischer Indierock von The Big Idea, Weltschmerz-Sound vom Leipziger Dark-Wave-Kollektiv Warm Graves und traditionelle Japanklänge von Mitsune. Oben drauf kommt die Melange aus mystischen Synthklängen und Krautrock von Die wilde Jagd, dem diesjährigen Headliner aus Berlin.

„Den haben wir last minute bekommen“, erzählt Robin Heller vom Verein Dresden Psych Family, der das „Reverberation“ seit 2015 veranstaltet. Noch nie sei es so schwierig gewesen, ein Line-Up auf die Beine zu stellen wie in diesem Jahr, sagt Heller. „Seit Corona haben sich die Leute im Musikbusiness daran gewöhnt, dass am Ende doch alles abgesagt wird. Was dazu führt, dass man ewig auf Zusagen von Bands warten muss.“ Gleichzeitig seien deutlich weniger Künstler zu haben, da viele ihre Touren nachholen, die während der Pandemie ausgefallen waren. „Unabhängig davon“, findet Heller, „haben wir aber ein ganz gutes internationales Line-Up hinbekommen.“

"Die wilde Jagd" aus Berlin © Quelle: Pr

Nach und zwischen den Konzerten: DJ-Sets, Kunst, Tanz

Nach den Konzerten übernehmen DJs aus München, Prag, Hamburg und Bratislava die Bühnen im Ostpol und Chemiefabrik. Außerdem warten Schauspielkunst, Tanz-Performances und Kunstinstallationen auf die Besucher.

Wie einige Mitglieder der Dresden Psych Family wohnt Robin Heller mittlerweile in Berlin. Warum er und die anderen trotzdem am Dresdner Format festhalten? „Weil uns viele Menschen gesagt haben, wie wichtig ihnen das ’Reverberation’ ist.“ Nach sechs Ausgaben sei ein Stammpublikum gewachsen mit Besuchern, die auch aus Köln, München, Berlin oder Polen kommen.

Programmstart: Freitag und Sonntag 21 Uhr (Ostpol), Samstag 15 Uhr (Chemiefabrik)

Karten VVK/AK: Tagesticket ab 16,50 Euro, Festivalticket ab 44 Euro

Internet: reverberationfest.de