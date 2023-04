﻿Rettungssanitäter in Dresden bedroht: Amtsgericht verhängt Bewährung

Album zur Dresdner Neustadt

Mirko Glaser steht im Blue Note in der Dresdner Neustadt am Tresen. Doch auch als Musiker ist er aktiv. Als Charles Vader stellt er in seinem Club nun das Album „01099“ vor. Es zeigt, wie der Kiez klingt – und doch geht es nur am Rande um den Heimatstadtteil.