Säumige Immobilienbesitzer

10 000 Grundsteuerfälle werden jetzt in Dresden geschätzt

Breite Kritik an Reform der Grundsteuer in Dresden: Gegen fast jeden vierten Bescheid gibt es Widersprüche. In tausenden Fällen haben Eigentümer bislang Angaben verweigert. Das Finanzamt Dresden-Nord äußert sich jetzt zu den Folgen.