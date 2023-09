Rettungseinsatz in Dresdner Oberschule: Unbekannte versprühen Reizgas in einer Toilette

Dresden. Am Mittwoch haben Unbekannte in der 101. Oberschule auf der Pfotenhauerstraße in Johannstadt Reizgas in einer der Toilettenanlagen versprüht. Vier Personen mussten notärztlich behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Täter ausfindig zu machen und den genauen Tathergang zu klären.

DNN