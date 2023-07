﻿Hast du Töne! Historisches Gasthaus Trompeter in Dresden-Bühlau im Test

Dresden. Probieren geht, so spricht der Volksmund, über studieren und, obwohl ich auch letzteres einst gemacht habe, macht das Probieren natürlich deutlich mehr Laune. Findet übrigens auch mein sehr berühmter Kollege Benjamin Blümchen. Der Elefant mit Hang zum Ausprobieren hat sich immerhin durch eine Vielzahl von Berufen getestet, lag (wie einst auch ich) mit gebrochenem Rüssel im Krankenhaus, probierte Gelato in Italien und begab sich in Afrika auf Spurensuche (übrigens eine der allerlustigsten Folgen überhaupt!).

Bekannt ist der sprechende Dickhäuter jedoch vor allem auch für sein „Törööö!“, das er in jeder Folge wiederkehrend freudig in die Welt trompetet. Nun kann der Dresdner Zoo seit der Abreise von Tembo, der sich dort mit mäßigem Erfolg als Zuchtbulle ausprobierte, zwar einen neuen männlichen Elefanten vorweisen, sprechen kann der aber auch nicht. Einen Trompeter gibt es in Dresden allerdings trotzdem. Dass es sich dabei um ein Restaurant und nicht um einen Elefanten handelt, versteht sich – sonst würde das alles ja auch nun wirklich gar keinen Sinn ergeben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Gastro-Test!

Garten-Idyll fernab des Straßenlärms

An einem sonnigen, späten Sonntagnachmittag betreten wir also das historische Gasthaus Trompeter. Wir haben einen Tisch im Garten reserviert, zu dem wir – vorbei an einer mit einer sehr ansprechend aussehenden Auswahl hausgebackener Kuchen gefüllten Vitrine und durch den äußerst schmucken Gastraum hindurch – freundlich geleitet werden. Hier sitzt es sich wirklich schön und vor allem: ruhig. Vom Lärm der Bautzner Landstraße bekommt man in diesem direkt an der Heide gelegenen Idyll nichts mit.

Umso mehr können wir unsere ungeteilte Aufmerksamkeit daher der Speisekarte widmen, respektive zunächst dem Getränkeangebot. Das umfasst neben den üblichen Verdächtigen auch eine überraschend große Auswahl alkoholfreier Weine und Cocktails, sogar Spirituosen ohne Prozente finden sich hier. Wir lassen uns allerdings von der Erdbeerbowle anlocken und starten mit je einem Glas fruchtig-prickelndem Sommerspaß (8,50 Euro) in den Abend.

Sommerlaune und viele alkoholfreie Getränke-Specials

Die kommt recht fix und versetzt uns ob ihrer optisch sehr ansprechenden Präsentation in opulent geschliffenem Kristall instant in Sommerlaune. Mit reichlich frischen Erdbeeren, Minze und Limette sowie trockenem Sekt ist das ein sehr gelungener Einstieg – auch hier wird im Übrigen eine Alternative mit alkoholfreiem Sekt angeboten.

Da unser Besuch noch mitten in die Spargelsaison fällt, wartet die Karte hierzu freilich mit einigen Specials auf. Es gibt Spargelsuppe (7 Euro), außerdem 250 Gramm Spargel mit Sauce Hollandaise und Petersilienkartoffeln (18 Euro). Die lassen sich wahlweise mit Schnitzel Wiener Art (26 Euro), gebratenem Filet vom Heilbutt oder geschmorten Schweinebäckchen (je 27 Euro) upgraden. Das klingt schonmal sehr fein alles – wir schauen dennoch, was die reguläre Karte im Angebot hat.

Der kleine Hunger bleibt zu Hause

Die Vorspeisen lesen sich sehr sommerlich: Neben Süßkartoffelsuppe mit Passionsfrucht-Pesto (8 Euro) gibt es Ziegenkäse mit Aprikose und Blattsalaten (12,70 Euro) sowie geräucherten Saibling mit Carpaccio von Roter Bete (13,50 Euro) – als erklärte Fans des Lachsfisches erwählen wir sodann auch diesen zur gemeinsamen Vorspeise.

Für den kleinen Hunger (den wir wie immer beim Testen natürlich wohlweislich zu Hause gelassen haben) gibt es Kleinigkeiten wie Würzfleisch mit hausgebackenem Brot (8,90 Euro) und Roasted Sandwich mit Krautsalat, BBQ-Dip und Pommes, wahlweise mit Pulled Pork (16,50 Euro) oder als Veggie-Variante mit gegrilltem Käse (16 Euro).

Das neue Trompeter-Team konnte im denkmalgeschützten Gastraum nur wenig verändern, hat sich aber bei der Deko ausgetobt. © Quelle: Michael Lukaszewski

Dienstag ist Burger-Tag

Burger findet man übrigens nicht auf der Karte, allerdings bläst der Trompeter immer wieder dienstags zum Burger&Cocktail-Tag. Für 18 Euro gibt es dann einen vom Bun bis zum Patty komplett hausgemachten Burger nach Wahl nebst Cocktail für erschwingliche 18 Euro. Zum gleichen Preis gibt es zudem an jedem Donnerstag ein Schnitzel Wiener Art mit Beilage nach Wahl, inklusive ist ein Bier (0,5 Liter) – das klingt nach einem guten Angebot und wir pinnen uns schon mal ein imaginäres Memo ins Hinterstübchen.

Relativ klassisch wird’s dann bei den Hauptgerichten. Hier findet sich für einen Traditionsgasthof weitestgehend Erwartbares wie Schnitzel Wiener Art mit Kartoffel-Speck-Salat und Blattsalaten (18,70 Euro), Sauerbraten mit Rotkohl, Klößen und Semmelbutter (19,70 Euro), Steak au four mit Pommes und Salat (19,30 Euro) sowie Ente aus dem Rohr mit Thüringer Klößen und Rotkohl (26,50 Euro). Als Spezialität des Hauses versteckt sich hier zudem mit Panko paniertes Backhähnchen in Sweet-Chili-Soja-Marinade mit Kartoffelpüree und Sojabohne (18,70 Euro), das aktuell auch als Spargel-Kombo (26 Euro) zu haben ist.

Zum Schnitzel Wiener Art gibt es neben Pommes und Blattsalaten aktuell auch frische Pfifferlinge. © Quelle: Michael Lukaszewski

Salat mit Upgrades und eine klare Empfehlung

Ebenso erweiterbar ist der Fisch des Tages mit Tagliatelle und mediterranem Gemüse (24 Euro). Wer auf Fisch und Fleisch lieber verzichtet, kann das im Trompeter außerdem tun, ohne gleichzeitig auch den Genuss einzubüßen. Zusätzlich zum Salat mit Trompeter-Vinaigrette und hausgebackenem Brot, der sich vom Beilagensalat (6 Euro) bis hin zum Hauptgericht (15 Euro) mit verschiedenen Upgrades hochpimpen lässt, gibt es eine vegane Schmorgemüse-Pfanne mit Drillingen und Kräuterpesto. Die Begleitung schlägt zu und macht diese zum Hauptgang ihrer Wahl.

Noch in Funktion, aber nicht mehr Finanzamt-konforn: Die antike Kasse war bis weit in die 80er Jahre hinein noch im Einsatz. © Quelle: Michael Lukaszewski

Ich habe mich schon für Spargel entschieden, bin jedoch noch unentschlossen, was es dazu geben soll. Eine kurze Rücksprache mit dem sehr aufmerksamen Service-Boy bringt dann recht schnell Klarheit: „Auf jeden Fall das Backhähnchen!“, lässt er nicht ohne Enthusiasmus verlauten. Na gut, so viel Euphorie kann ich mich wohl kaum erwehren. Dazu bestellen wir je ein Glas Scheurebe (6,50 Euro für 0,2 Liter) und Riesling (7,90 Euro für 0,2 Liter).

Tradition und Moderne im Einklang auf dem Teller

Gleichzeitig mit dem Wein erreicht uns dann auch schon unsere Vorspeise. Die ist auf jeden Fall was fürs Auge und schön angerichtet. Auch geschmacklich ist das Gericht ein Volltreffer: Zum merklich frischen Saibling mit tollem, dezenten Raucharoma passt die erdige, schön dünn aufgeschnittene Bete hervorragend, ein Honig-Senf-Dressing rundet das Ganze perfekt ab. Das hausgebackene Brot dazu gefällt uns ebenfalls gut, wenngleich es nicht wirklich viel zu tunken gibt.

Weiter geht es bereits kurz darauf mit unseren Hauptgängen. Auch diese machen optisch was her – Traditionsgasthof und moderne Anrichteweise schließen sich eben nicht zwangsläufig aus. Zudem will Stefan Flügge, der als Inhaber und Küchenchef im Sommer 2019 den Trompeter übernommen hat und im April als Sieger des TV-Formats „Mein Lokal, dein Lokal“ auf Kabel 1 zu sehen war, gezielt auch beides bedienen: Zeitgemäße, frische Gerichte und altbewährte Klassiker, denen er durchaus aber auch mal einen modernen Twist verpasst.

Knaller-Hollandaise und überzeugendes Backhähnchen

Auf meinem Teller fällt als erstes die Hollandaise positiv auf: Diese ist dick-cremig und großporig aufgeschlagen, hat eine tolle Farbe und ist – Halleluja! – auch geschmacklich ein Knaller. Buttrig und mit schöner Zitrusnote und dezenter Säure ist sie wunderbar samtig auf der Zunge und macht richtig Laune. Auch das Backhähnchen überzeugt, hier hatte ich kurzzeitig die Befürchtung, es könnte mir zu sojasoßenlastig geraten sein – das ist aber nicht der Fall. Die Marinade passt super, die Panko-Panade ist knusprig, wie sie sein soll, und auch die Menge von drei Stücken ist völlig ausreichend.

Kaddi kostet im Historischen Gasthaus Trompeter Im Historischen Gasthaus Trompeter kostet Kaddi heute Backhähnchen mit Spargel und Sauce Hollandaise © Quelle: Kaddi Cutz

Auch die Kartoffeln sind super und schmecken, wie es sich gehört: nach Kartoffel. Einzig beim qualitativ sehr guten Spargel, dessen Garpunkt ideal getroffen ist, finden sich noch vereinzelt Reste von Schale – das ist schade, allerdings auch kein Weltuntergang. Insgesamt bin ich happy mit meiner Wahl und auch angenehm satt. Generell finden wir, auch mit Blick auf die Nachbartische, dass die aufgerufenen Preise recht moderat gestaltet sind im Verhältnis zu dem, was dann tatsächlich auf dem Teller landet.

Farbenfreude gegenüber und eine kurze Trockenperiode

Der gegenüber besticht durch Farbenfreude: Goldbraun gebratene Drillingshälften, Paprika und Zucchini sind mit verschiedenen Blattsalaten getoppt, am Rande finden sich Kleckse von Pesto. Das sieht sehr gut aus und schmeckt auch so. Die Begleitung lobt die gute Würzung, hätte sich dennoch im Verhältnis aber etwas mehr Gemüse und wohl auch mehr Pesto gewünscht. In der Gesamtschau findet sie das Gericht einen Schnuff zu trocken.

Apropos trocken: Unsere Gläser haben sich quasi ganz nebenbei geleert und wir hätten durchaus Lust auf eine weitere Runde. Leider ist weit und breit kein Service in Sicht – und das, obwohl nicht allzu viel los ist an diesem frühen Abend. Als nach einer gefühlten Ewigkeit dann doch eine Mitarbeiterin vorbei kommt, bitten wir erneut um die Karte. Die kommt zwar schnell, allerdings können wir in erneuter Ermangelung einer Ansprechperson dann unsere Bestellung nicht aufgeben.

Prosecco statt Dessert

Glücklicherweise hat jedoch Chef Stefan Flügge ein wachsames Auge auf den Garten geworfen und schreitet schließlich selbst zur Tat. Auf seine Empfehlung hin bestellen wir je ein Glas Prosecco (4,20 Euro für 0,1 Liter) – dem folgt, weil es sich hier wirklich entspannt sitzen lässt, dann auch noch ein zweites. Leider wieder mit längerer Pause bis zur Bestellmöglichkeit.

Die nutzen wir, um über ein Dessert nachzudenken. Im Angebot sind Quarkkäulchen mit Rosinen und Apfelmus (8 Euro), Créme Brûlée (8,50 Euro) und Frozen Yoghurt mit diversen Toppings sowie die bereits eingangs erwähnten Kuchen und Torten. Angesichts des warmen Wetters und der inzwischen gänzlich eingetretenen Sättigung lassen wir das Dessert heute Dessert sein und rüsten uns stattdessen für den Heimweg.

Die Anreise lohnt sich trotz Ersatzverkehrs

Insgesamt sind wir vom Trompeter jedoch durchaus sehr angetan, möglicherweise haben wir heute einen nicht ganz so aufmerksamen Tag erwischt. Uns gefällt jedoch der sehr urig-gemütliche Gastraum, die ruhige und entspannte Atmosphäre im Garten fernab des Straßenlärms und natürlich auch die sehr gute Küche, die zudem mit fairen Preisen aufwartet.

Steckbrief Restaurant Trompeter Adresse: Adresse Bautzner Landstraße 83 01324 Dresden Telefon: 0351 26 83 12 3 / Internet: www.restaurant-trompeter.de Konzept: traditionelles Gasthaus mit klassischer Küche und modernem Twist Extras: Biergarten, viele alkoholfreie Cocktails, Weine und Liköre, hausgebackene Kuchen, Catering, Donnerstag Schitzel-Tag (Schnitzel und Bier für 18 Euro), Dienstag Burger-Tag Geöffnet: täglich 11 bis 24 Uhr Preise: Hauptgerichte ab 14 Euro Gesamtnote (von max. 10): 8,6; Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent), Service: 7 (20 Prozent), Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit: sehr gute, deutsche Küche mit einem Schnuff Extravaganz

Wenngleich die Anreise dank anhaltenden Ersatzverkehrs gerade etwas umständlicher anmutet als normal, lohnt sich der Besuch allemal und wird sicher nicht unser letzter gewesen sein. Immerhin wechselt die Karte regelmäßig und wird um saisonale Add-Ons wie aktuell Pfifferlinge erweitert. Langeweile ist also eher nicht zu erwarten im historischen Gasthaus, das unter neuer Führung und mit vielen frischen Ideen zu begeistern weiß.

